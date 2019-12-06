Нетаниягу вернулся в Израиль после переговоров с Помпео в Лиссабоне

Рано утром в пятницу, 6 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прибыл в аэропорт имени Бен-Гуриона после визита в Лиссабон. В ходе поездки в столицу Португалии Нетаниягу встречался с госсекретарем США Майком Помпео, премьер-министром Португалии Антониу Коштой и министром иностранных дел Португалии Аугусто Сантушем Силвой.

Пресс-служба израильского премьера сообщала, что стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества между государствами в сфере экономики, инноваций, кибернетики, науки и водных ресурсов, договорились об обмене делегациями и о сотрудничестве в Африке. Премьер-министр Нетаниягу поздравил премьер-министра Португалии со вступлением его страны в Международный альянс в память о Холокосте (IHRA) и призвал Португалию присоединиться к позиции США в усилении давления на Иран.

Но декларированной целью визита Нетаниягу в Португалию была встреча с госсекретарем США Майком Помпео. Он планировал встретиться с ним несколько дней назад в Лондоне, в кулуарах встречи лидеров NATO, однако этот визит организовать не удалось. В итоге переговоры проходили в Лиссабоне. Главной темой переговоров, судя по публикациям израильских СМИ, была иранская угроза.

1 декабря Нетаниягу подверг резкой критике власти Бельгии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Норвегии и Швеции, которые присоединились к платёжной системе ЕС-Иран Instex (Instrument for Supporting Trade Exchanges), позволяющей поддерживать торговые отношения с Тегераном в обход американских санкций. Израильский премьер заявил: "В то время, когда иранский режим уничтожает собственный народ, европейские страны поддерживают это смертоносный режим". МИД Израиля также выступил с осуждением действий шести европейских стран, направленных на преодоление американских санкций против Ирана.

Помимо прочего, Нетаниягу обсуждал с Помпео продвижение дипломатических отношений между Марокко и Израилем, сообщает агентство France Presse.

Очевидно, на встрече с Помпео израильский премьер говорил и о внутриполитической ситуации в Израиле, где до сих пор так и не удалось создать правительственную коалицию и высока вероятность третьих за год парламентских выборов.