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Кнессет утвердил закон о легализации еврейских форпостов в Иудее и Самарии

время публикации: 6 февраля 2017 г., 22:57 | последнее обновление: 6 февраля 2017 г., 23:35 блог версия для печати фото
Кнессет утвердил закон о легализации еврейских форпостов в Иудее и Самарии
Кнессет утвердил закон о легализации еврейских форпостов в Иудее и Самарии
Кнессет утвердил закон о легализации еврейских форпостов в Иудее и Самарии

В понедельник, 6 февраля, Кнессет утвердил во втором и третьем чтении законопроект о легализации форпостов. 60 депутатов Кнессета проголосовали за законопроект, 52 депутата проголосовали против. Одним из голосовавших против был депутат Кнессета Бени Бегин ("Ликуд").

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отсутствовал, так как не успел вернуться из Лондона, где находился с официальным визитом.

Согласно утвержденному законопроекту, поданному депутатами Йоавом Кишем ("Ликуд") и Бецалелем Смотричем ("Байт Иегуди"), государство не будет разрушать еврейские населенные пункты, которые по ошибке были созданы на землях, принадлежащих палестинским арабам. Закон распространяется лишь на поселки, созданные по инициативе государства, а не по частной инициативе поселенцев. Речь идет лишь об уже созданных поселках, и не распространяется на будущее.

Голосование состоялось в отсутствие премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который вылетел из Лондона позже запланированного из-за затянувшейся встречи с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном. Находясь в Лондоне, глава правительства заявил, что не просил отложить голосование по закону. "Я лишь говорил, что действую в соответствии с национальным интересом Израиля, как я его понимаю", - сказал глава правительства.

Глава парламентской оппозиции Ицхак Герцог призвал депутатов от коалиционных фракций не голосовать за законопроект. "Вы не можете себе позволить проголосовать за неконституционный закон, который ставит под угрозу безопасность солдат ЦАХАЛа и международный статус государства Израиль". Оппозиция отозвала все поправки, которые подала. "Мы не против, если голосование состоится немедленно", - сказала глава фракции "Сионистский лагерь" Мейрав Михаэли.

Предполагается, что в ближайшее время в БАГАЦ будет подан иск с требованием объявить этот закон неконституционным.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 февраля 2017 г.
Голосование по законопроекту о форпостах назначено на вечер
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 февраля 2017 г.
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