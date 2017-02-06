Территория Израиля подверглась ракетному обстрелу из сектора Газы

Примерно в 9:10 на территории регионального совета Хоф Ашкелон прозвучал сигнал "Цева адом".

В 9:24 пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила факт ракетного обстрела из сектора Газы.

По предварительным данным, ракета упала на открытой местности, не причинив ущерба.

В ответ на обстрел израильские военные выпустили несколько артиллерийских снарядов по целям в районе Бейт-Лахии, передает палестинское агентство Safa.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что был обстрелян пост боевиков ХАМАС. Информация о причиненном ущербе уточняется.

Отметим, что речь идет о первом ракетном обстреле из Газы в 2017 году и за последние три с половиной месяца. Предыдущая попытка ракетного обстрела из сектора была зафиксирован 24 октября 2016 года, тогда, несмотря на то, что ракета не перелетела пограничный забор, ВВС ЦАХАЛа нанесли ответные удары по объектам ХАМАС.

Израиль возлагает на ХАМАС ответственность за любые обстрелы израильской территории из Газы, так как именно эта организация контролирует сектор с лета 2007 года.

В 2016 году было зафиксировано всего 12 ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газы, в общей сложности за пределами сектора разорвались 16 ракет, не было причинено существенного ущерба, в результате этих обстрелов никто не пострадал. Такой низкой интенсивности ракетных обстрелов из Газы не фиксировалось с 2001 года.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2017-й год.

Февраль. 1 обстрел, 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. Обстрелов не зафиксировано.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.





