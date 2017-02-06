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В Израиле

Нетаниягу против Беннета: законопроект о легализации форпостов привел к коалиционному кризису

время публикации: 07:30 | последнее обновление: 07:45 блог версия для печати фото
Нафтали Беннет и Биньямин Нетаниягу
Дональд Трамп и Биньямин Нетаниягу
Митинг в поселении Офра. 5 февраля 2017 года

Партия "Байт Иегуди" отказывается отложить голосование по закону о легализации форпостов, несмотря на просьбы премьер-министра Биньямина Нетаниягу, передает радиостанция "Решет Бет".

Как сообщалось ранее, премьер-министр, находящийся с официальным визитом в Великобритании, перед отлетом попросил отложить голосование по законопроекту до обсуждения этого вопроса с президентом США Дональдом Трампом.

В "Байт Иегуди" заявляют, что не готовы на дополнительные отсрочки. 5 февраля министр сельского хозяйства Ури Ариэль сказал, что голосование состоится вечером в понедельник или утром во вторник. В окружении лидера "Байт Иегуди" Нафтали Беннета говорят, что, если продвижение законопроекта вновь будет остановлено, партия выйдет из правительственной коалиции.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отреагировал на эти угрозы перед вылетом в Лондон на встречу с премьер-министром Терезой Мэй. "Я все время слышу угрозы и фальшивые ультиматумы, но меня это не беспокоит, – заявил Нетаниягу. – Есть люди, которые заняты только разговорами с журналистами и написанием статусов в социальных сетях. Я занят управлением государством, и моим главным приоритетом являются общенациональные интересы".

Отметим, что в адрес лидеров "Байт Иегуди" Нафтали Беннета и Айелет Шакед в последние дни раздается острая критика со стороны активистов их партии и сторонников. Критика сазана с провалом борьбы за спасение форпоста Амона и со сдержанной, по мнению некоторых поселенцев, позицией, которую заняло в этом вопросе руководство "Байт Иегуди".

5 февраля в поселении Офра состоялся митинг, в котором приняли участие более двух тысяч человек. В ходе этого митинга его участники требовали от "Байт Иегуди" добиваться утверждения законопроекта о легализации форпостов. Жители Офры предупредили, что, если закон утвержден не будет, они начнут голодовку протеста. Не исключено, что именно с этим давлением связано жесткое требование "Байт Иегуди" вынести законопроект о легализации форпостов на голосование как можно скорее.

В настоящий момент в политической системе полагают, что голосование состоится поздно вечером 6 февраля. О напряженности в коалиции свидетельствует и тот факт, что глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман отменил традиционный брифинг перед началом заседания фракции. По сообщению пресс-службы партии, на заседание фракции не будет допущена пресса.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 января 2017 г.
Голосование по закону о легализации форпостов перенесено на следующую неделю
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 января 2017 г.
По требованию спикера Кнессета, голосование по закону о легализации форпостов состоится 30 января
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 января 2017 г.
Отложено голосование по законопроекту о легализации форпостов







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