"Эль-Аль" снова отменяет рейсы из-за конфликта с пилотами. Подробности

Несмотря на продолжившиеся минувшей ночью переговоры между рабочим комитетом пилотов и руководством авиакомпании "Эль-Аль", в первую половину понедельника, 6 февраля, из-за отсутствия пилотов компания объявила об отмене четырех рейсов и переносе еще одного.

Отменен рейс LY 563 на Варшаву, который должен был вылететь в 06:10 часов утра. Рейс LY 001 в Нью-Йорк, который должен был вылететь из Тель-Авива в 00:45 часов, на текущий момент перенесен на 14:30 часов. Отменены рейсы LY 002 из Нью-Йорка, LY 564 из Варшавы, LY 318 из Лондона и LY 398 из Мадрида.

За последние пять дней забастовка пилотов привела к отмене 10 рейсов авиакомпании, из которых два были грузовыми рейсами с дорогостоящей и скоропортящейся продукцией сельского хозяйства, шесть пассажирских рейсов были отменены 5 февраля.

Рабочий комитет управления аэропортов объявил, что если до 15:00 стороны не договорятся о прекращении забастовочных санкций, аэропорт имени Бен-Гуриона полностью прекратит обслуживание рейсов авиакомпании "Эль-Аль", что приведет к их фактической отмене, сообщает радиостанция "Решет Бет".

Причиной возобновления забастовочных санкций, несмотря на ведущийся при посредничестве председателя Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут") Ави Нисанкорена переговорный процесс, являются требования рабочего комитета по зарплатам и пенсиям пилотов, достигших 65-летнего возраста. Напомним, что согласно принятым недавно правилам международной ассоциации гражданской авиации (IATA), самолетом может управлять пилот возрастом не старше 65 лет, тогда как в Израиле ограничение составляло 67 лет.

В связи с вынужденным ограничением "Эль-Аль" начал переводить пилотов в возрасте 65 лет и старше на наземные должности с соответствующим понижением зарплаты. Если действующий пилот получает 88 тысяч шекелей в месяц за 100 часов работы, то наземный инструктор пилотов на симуляторах – 33 тысячи шекелей за 8 дней работы, а работники на других наземных должностях – 17 тысяч шекелей в месяц. Авиакомпания предлагает пилотам, достигшим 65-летнего возраста, досрочный уход на пенсию в обмен на выплату нескольких сотен тысяч шекелей.

Рабочий комитет требует от компании выплаты каждому увольняемому пилоту в возрасте старше 65 лет 900 тысяч шекелей (из которых 300 тысяч будет выплачивать сам рабочий комитет) при полном покрытии авиакомпанией пенсионных и социальных выплат до достижения пилотом пенсионного возраста и выплату пенсионного бонуса.

Для тех, кто предпочтет остаться работать, пилоты требуют зарплату в размере 35 тысяч шекелей в месяц на наземных должностях и, по разным данным, 45-65 тысяч шекелей за 8 рабочих дней для инструкторов симуляторов.

Утром в понедельник, 6 февраля, должно состояться заседание суда по трудовым конфликтам, которое рассмотрит требование руководства "Эль-Аль" запретить забастовку пилотов, нарушающую предыдущие договоренности.

Следует отметить, что из-за отказа пилотов, переведенных на должности инструкторов, работать на новых условиях, система инструктажа и тестирования пилотов авиакомпании практически не работает. 23 пилота авиакомпании не смогли обновить летные лицензии, требующие прохождения инструктажа. Также авиакомпания не может готовить пилотов для новых самолетов Boeing 787.

Один из представителей рабочего комитета пилотов "Эль-Аль" утром 6 февраля заявил в эфире радиостанции "Решет Бет", что они требуют "прежде всего, уважения, а не денег". Он настаивает на том, что условия, предложенные компанией "Эль-Аль" пилотам предпенсионного возраста, унизительны.





