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В Израиле

Нетаниягу вылетел из Лондона, чтобы успеть на голосование в Кнессет

время публикации: 17:51 | последнее обновление: 19:30 блог версия для печати фото
Нетаниягу вылетел из Лондона, чтобы успеть на голосование в Кнессет
Нетаниягу вылетел из Лондона, чтобы успеть на голосование в Кнессет
Биньямин Нетаниягу и Тереза Мэй

Оппозиция отозвала все свои поправки к законопроекту о легализации форпостов и заявила, что не будет сотрудничать с коалицией по этому законопроекту. Голосование назначено на вечер 6 февраля.

По информации сайта Nana10, голосование назначено на 22:30. Глава правительства Биньямин Нетаниягу, встречавшийся сегодня в Лондоне с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, намерен сразу из аэропорта приехать в Кнессет.

По информации СМИ, самолет с израильской делегацией должен приземлиться в Израиле около полуночи. Таким образом, глава правительства не успевает на голосование.

В беседе с журналистами, сопровождающими его во время официального визита в Великобританию, Нетаниягу подтвердил, что голосование по законопроекту о легализации форпостов состоится сегодня же вечером. По его словам, он уже поставил об этом в известность администрацию Дональда Трампа.

"Я не просил отложить голосование по законопроекту. Я говорил, что буду действовать в соответствии с национальными интересами. А это обязывало нас поставить в известность об этом наших американских партнеров", - цитирует Нетаниягу сайт "Гаарец".

Тем временем на пленарном заседании Кнессета начато обсуждение законопроекта. Дов Ханин из "Объединенного арабского списка" сообщил, что оппозиция не намерена сотрудничать с коалицией по этому вопросу. По его словам, оппозиция также не согласна с графиком обсуждения важнейшего для Израиля закона. Ханин предупредил, что ни одна оппозиционная партия не намерена участвовать "в этом фарсе". Илан Гилон из МЕРЕЦ также сообщил, что оппозиция отзывает все поправки и не будет участвовать в обсуждении.

5 февраля министр сельского хозяйства Ури Ариэль сказал, что голосование состоится вечером в понедельник или утром во вторник. В окружении лидера "Байт Иегуди" Нафтали Беннета предупредили: если продвижение законопроекта вновь будет остановлено, партия выйдет из правительственной коалиции.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отреагировал на эти угрозы перед вылетом в Лондон. "Я все время слышу угрозы и фальшивые ультиматумы, но меня это не беспокоит, – заявил Нетаниягу. – Есть люди, которые заняты только разговорами с журналистами и написанием статусов в социальных сетях. Я занят управлением государством, и моим главным приоритетом являются общенациональные интересы".

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 февраля 2017 г.
Нетаниягу против Беннета: законопроект о легализации форпостов привел к коалиционному кризису







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