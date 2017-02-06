Гражданин Израиля и двое палестинских арабов обвиняются в намерении взорвать поезд

В понедельник, 6 февраля, прокуратура предъявила обвинения гражданину Израиля и двум жителям Палестинской автономии, задержанным за подготовку серии терактов.

Задержанные – 24-летний житель Арары, а также два брата из деревни Бани Наим (район Хеврона) - планировали совершить диверсию на военной базе на севере Израиля, взорвать поезд на станции в Биньямине, а также похитить израильского гражданина.

Из пресс-службы ШАБАКа передали, что палестинские арабы находились на территории Израиля, не имея на это разрешения, и собирали необходимые для подготовки к совершению терактов сведения.

Согласно тексту обвинительного заключения, 23-летний Хасан Зейдат и 25-летний Мухаммад Зейдат незаконно находились в деревне Арара, где работали в столярной мастерской. Там в начале 2014 года он познакомился с местным жителем Юнесом Мамдуахом и предложил ему принять участие в подрыве пассажирского поезда путем установки взрывного устройства в одном из вагонов или на железнодорожных путях. Юнес отказался принять участие в совершении теракта из опасения перед возможным разоблачением и задержанием.

Два года назад Хасан Зейдат решил присоединиться к террористической организации ХАМАС. Он обратился к активистам в секторе Газы с просьбой о поддержке и финансировании готовящихся диверсий. Он получил указание похитить израильтянина в районе Афулы с целью обмена его на террористов, находящихся в израильских тюрьмах. С целью совершения теракта Зейдат через одного из жителей Бани Наим приобрел охотничье ружье и пистолет-пулемет "Карл Густав".

В 2015 году Зейдат и Мамдуах многократно обсуждали возможность совершения взрыва в людном месте. После того, как такое место найдено не было, они решили взорвать автомобиль, начиненный взрывчаткой. Они посвятили Мухаммада Зейдата в свои планы, и он предложил лично совершить теракт на станции в Биньямине. В рамках подготовки были по меньшей мере один раз произведены испытания взрывчатки.

В начале 2016 года Мухаммад Зейдат передал своим сообщникам список целей, где была, по его мнению, возможность совершить теракт. Помимо прочих там упоминалась синагога в Зихрон Яакове и автобусная остановке в районе Вади Ара где обычно находятся военнослужащие.

Согласно тексту обвинительного заключения, террористы приступили к сбору финансовых и технических средств, необходимых для совершения теракта. 31 декабря 2016 года Хасан Зейдат был задержан, а неделей позже силы безопасности задержали Мухаммада Зейдата, а также Юнеса Мамдуаха.

В рамках обвинительного заключения, арестованным инкриминируются членство в террористической организации, предоставление услуг и связь с террористической организацией, вступление в контакт с иностранным агентом, незаконное пребывание на территории Израиля и незаконное хранение оружие. Мамдуаху предъявлено обвинение в оказании помощи врагу.





