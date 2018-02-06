Итамара Бен Галя, погибшего в теракте у въезда в Ариэль, хоронят в Ар Браха

В поселении Ар Браха проходит церемония похорон раввина Итамара Бен Галя, погибшего в теракте на въезде в Ариэль. В церемонии похорон принимают участие сотни людей, в том числе раввины, общественные и политические деятели. Кнессет на похоронах представляет спикер парламента Юлий Эдельштейн.

Раввин Бен Галь был преподавателем в йешиве в Ар Браха и классным руководителем в йешиве для школьников движения "Бней Акива" в Гиват Шмуэле. Он был убит в тот момент, когда направлялся на церемонию обрезания племянника его жены. "Я хочу, чтобы Итамар был похоронен в Ар Браха - поселке, который он очень любил", - сказала вдова убитого. У Итамара Бен Галя остались четверо детей.

Силы безопасности продолжают розыск и преследование террориста, подозреваемого в убийстве Итамара Бен Галя. Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что есть драматический прорыв в расследовании теракта, однако все подробности запрещены к публикации.

Как сообщалось ранее, 19-летний террорист, совершивший нападение в Ариэле, является обладателем израильского удостоверения личности. Его отец - палестинский араб, житель Шхема. Мать - израильтянка. Террорист был известен социальным службам в Тель-Авиве, которые пытались оказать ему помощь, так как он остался без крыши над головой. Короткое время он проживал в "Бейт а-Шанти", убежище для бездомной молодежи в Тель-Авиве, однако был вынужден покинуть это место, так как отказался прекратить регулярные поездки в Шхем для встреч с отцом.

Отмечается, что в аккаунте террориста в социальной сети facebook имеются многочисленные записи антиизраильского содержания. Однако террорист ни разу не был задержан за участие в беспорядках или насильственных действиях.

Теракт на въезде в Ариэль был совершен 5 февраля в 14:30. Спустя несколько часов было опубликовано видео с камер наблюдения, установленных рядом с местом теракта.

На видео можно увидеть 29-летнего Итамара Бен Галя рядом с автобусной остановкой. В это время на противоположной стороне дороги останавливается желтое маршрутное такси, из которого высаживается террорист. Он переходит дорогу, подбегает к Бен Галю и нападает на него со спины. Бен Галь сбрасывает пиджак, за который его пытается удержать террорист, и бежит через дорогу. Террорист бросает свою сумку посреди дороги и бежит за раненым мужчиной. Дальнейшие события не были запечатлены камерами наблюдения.

По словам свидетелей, Итамар Бен Галь подбежал к стоявшему на противоположной стороне дороги автобусу, постучал в лобовое стекло, сказал, что он ранен и потерял сознание. Он был доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве, где врачи констатировали его смерть.

Свидетелем нападения стал офицер ЦАХАЛа. Он попытался сбить террориста автомобилем. Нападавший получил легкие травмы, но успел сесть в ждавшую его машину. Ему удалось скрыться.

Согласно сообщениям в СМИ, в сумке, брошенной террористом, была обнаружена расческа, гель для укладки волос, зарядное устройство для телефона, а также документы террориста. Таким образом, службам безопасности известно, кто совершил этот теракт.