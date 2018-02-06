СМИ об операции ЦАХАЛа в Шхеме: четверо арестованных, один убитый и 50 пострадавших

ЦАХАЛ и службы безопасности Израиля продолжают операцию по розыску террориста, убившего в Ариэле раввина Итамара Бен Галя. Вечером 6 февраля израильские и палестинские информационные агентства сообщили о проходящей в Шхеме операции.

Согласно сообщению радиостанции "Кан Бет", израильские военнослужащие блокировали два жилых строения: дом отца террориста, а также – дом его подруги.

В это же время палестинские источники сообщали о присутствии "крупных сил ЦАХАЛа" в Шхеме и начавшихся столкновениях между военнослужащими и арабской молодежью.

После 22:00 палестинское информационное агентство Maan сообщило, что операция в Шхеме закончена. Военнослужащие покидают город, арестовав четырех человек.

Вместе с тем, директор шхемской больницы Салим Хадж Яхья сообщил о смерти подростка, получившего пулевое ранение во время столкновения с израильскими военнослужащими. По его словам, еще три человека были ранены.

Сайт Mann утверждает, что в ходе столкновений пострадали около 50 участников беспорядков. Министерство здравоохранения ПА подтвердило эти данные.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что вечером 6 февраля в Шхеме проводилась операция. Были задержаны семь человек.

Армейская пресс-служба сообщает, что в беспорядках на въезде в Шхем принимали участие более 500 арабов. Они бросали в солдат камни, бутылки, петарды, самодельные взрывные устройства, а также было применено огнестрельное оружие. Военнослужащие были вынуждены применить спецсредства для разгона толпы, а также стреляли в воздух боевыми патронами.

В сообщении пресс-службы отмечается, что разыскиваемый террорист в ходе этой операции не был задержан.

Напомним, что в понедельник, 5 февраля, на въезде в Ариэль был убит террористом 29-летний раввин Итамар Бен Галь, отец четверых детей.

Камеры наблюдения зафиксировали, как из маршрутного такси выходит террорист, переходит дорогу, подбегает к Бен Галю и нападает на него со спины. Бен Галь сбрасывает пиджак, за который его пытается удержать террорист, и бежит через дорогу. Террорист бросает свою сумку посреди дороги и бежит за раненым мужчиной.

По словам свидетелей, Итамар Бен Галь подбежал к стоявшему на противоположной стороне дороги автобусу, постучал в лобовое стекло, сказал, что он ранен и потерял сознание. Он был доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве, где врачи констатировали его смерть.

Свидетелем нападения стал офицер ЦАХАЛа. Он попытался сбить террориста автомобилем. Нападавший получил легкие травмы, но успел сесть в ждавшую его машину. Ему удалось скрыться.

В сумке, брошенной террористом, была обнаружена расческа, гель для укладки волос, зарядное устройство для телефона, а также документы. Террорист – 19-летний гражданин Израиля, проживающий в Яффо. Его отец - палестинский араб, житель Шхема. Мать - израильская арабка.