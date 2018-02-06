Депутат Хасон представил законопроект о признании Голодомора актом геноцида

Депутат Кнессета Акрам Хасон ("Кулану") представил на рассмотрение Кнессета законопроект, объявляющий 6 декабря официальным днем памяти жертв Голодомора, который депутат объявляет актом геноцида.

"Министр просвещения имеет право назначать мероприятия, приуроченные к этому дню, а премьер-министр объявлять о проведении официальной церемонии".

В пояснениях к закону утверждается, что Голодомор был спланирован "советскими властями, чтобы нанести удар по украинской нации и украинской национальной идентичности".

В сентябре 2016 года группа украинских общественных деятелей передала группе депутатов Кнессета, находившихся на Украине, обращение с просьбой признать Голодомор актом геноцида.

В окружении депутата Акрама Хасона редакции NEWSru.co.il пояснили, что идея законопроекта возникла у него после визита на Украину в рамках делагации депутатов Кнессета от комиссии по внутренним делам в декабре 2017 года.

"Депутат Хасон посетил музей Голодомора и остался под глубоким впечатлением, и это подвигло его инициировать этот закон", - заявили приближенные депутата.

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила со ссылкой на анонимные источники в МИДе РФ, что Москва разгневана этой инициативой депутата и грозит резким ухудшением отношений с Израилем, если законопроект будет утвержден Кнессетом. На сайте российского внешнеполитического ведомства эта информация отсутствует.

Редакция NEWSru.co,il обратилась за комментарием в посольство Российской федерации в Израиле. Мы опубликуем комментарий сразу после его получения. Напомним, что к настоящему моменту Голодомор признали геноцидом украинского народа 24 страны мира, но Израиля среди них пока нет