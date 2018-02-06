18+
6 февраля 2018 г.
последняя новость: 22:42
Путин заполнил пустоту
Когда лезть поперед батьки в пекло
Эрдоган и ас-Сиси - путь в прошлое
Заклинатели чуда
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:27 СМИ об операции ЦАХАЛа в Шхеме: четверо арестованных, один убитый и 50 пострадавших
21:46 В результате столкновения автомобилей на 89-м шоссе два человека погибли и двое получили травмы
21:00 В интернате, недалеко от Кирьят-Гата, убит подросток
20:53 В районе ручья Дарга ведется поиск заблудившихся туристов
20:44 Аварии на дорогах Израиля: двое пострадавших в тяжелом состоянии
20:15 СМИ: в Шхеме солдаты ЦАХАЛа оцепили дом, принадлежащий отцу убийцы Итамара Бен Галя
19:07 Члены военно-политического кабинета посетили северную границу Израиля
17:13 В Модиин-Илите под колесами автомобиля погиб 8-летний ребенок
16:59 Йоав Мордехай: палестинские четвероклассники учат математику, подсчитывая шахидов
16:07 Внимание, розыск: пропала несовершеннолетняя Эден Смихаева
Загрузка...
В Израиле

Депутат Хасон представил законопроект о признании Голодомора актом геноцида

время публикации: 15:03 | последнее обновление: 15:10 блог версия для печати фото
Депутат Хасон представил законопроект о признании Голодомора актом геноцида
Мемориал жертв Голодомора
Москва разгневана этой инициативой депутата и грозит резким ухудшением отношений с Израилем

Депутат Кнессета Акрам Хасон ("Кулану") представил на рассмотрение Кнессета законопроект, объявляющий 6 декабря официальным днем памяти жертв Голодомора, который депутат объявляет актом геноцида.

"Министр просвещения имеет право назначать мероприятия, приуроченные к этому дню, а премьер-министр объявлять о проведении официальной церемонии".

В пояснениях к закону утверждается, что Голодомор был спланирован "советскими властями, чтобы нанести удар по украинской нации и украинской национальной идентичности".

В сентябре 2016 года группа украинских общественных деятелей передала группе депутатов Кнессета, находившихся на Украине, обращение с просьбой признать Голодомор актом геноцида.

В окружении депутата Акрама Хасона редакции NEWSru.co.il пояснили, что идея законопроекта возникла у него после визита на Украину в рамках делагации депутатов Кнессета от комиссии по внутренним делам в декабре 2017 года.

"Депутат Хасон посетил музей Голодомора и остался под глубоким впечатлением, и это подвигло его инициировать этот закон", - заявили приближенные депутата.

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила со ссылкой на анонимные источники в МИДе РФ, что Москва разгневана этой инициативой депутата и грозит резким ухудшением отношений с Израилем, если законопроект будет утвержден Кнессетом. На сайте российского внешнеполитического ведомства эта информация отсутствует.

Редакция NEWSru.co,il обратилась за комментарием в посольство Российской федерации в Израиле. Мы опубликуем комментарий сразу после его получения. Напомним, что к настоящему моменту Голодомор признали геноцидом украинского народа 24 страны мира, но Израиля среди них пока нет

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 ноября 2016 г.
Кнессет рассмотрит резолюцию о признании Голодомора актом геноцида
// NEWSru.co.il // В мире // 27 сентября 2016 г.
Украинцы призвали Израиль признать Голодомор геноцидом их народа







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 6 февраля 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018