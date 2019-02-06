Завершился подсчет голосов на праймериз в "Ликуде"

Примерно в 17:15 завершился подсчет голосов, поданных на праймериз в предвыборный список партии "Ликуд". Первое место занял спикер Кнессета Юлий Эдельштейн, набравший 37.524 голосов, второе место - министр транспорта и разведки Исраэль Кац (36.758), третье - министр внутренней безопасности Гилад Эрдан (34.232), опередивший на финишной прямой бывшего министра Гидеона Саара (33.682).

Первую пятерку замыкает министр по делам культуры и спорта Мири Регев.

Шестое место - Йоав Галант, седьмое - министр туризма Ярив Левин, 8 - бывший мэр Иерусалима Нир Баркат, 9 - министр по делам социального равноправия Гила Гамлиэль, и замыкает первуцю десятку бывший глава комиссии по иностранным делам и обороне Ави Дихтер.

Аюб Кара, демонстрировавший лояльность по отношению к Нетаниягу на протяжении всей каденции, впервые получил отказ на просьбу баллотироваться на место нееврейского кандидата, и принимал участие в праймериз на общих основаниях. Он находится на 24 месте.

Нынешние депутаты Кнессета в предвыборном списке получили следующие места: Зеэв Элькин - 11-е, Офир Акунис - 12-е, Хаим Кац - 14-е, Ципи Хотовели - 15-е, Юваль Штайниц - 16-е, Давид Амсалем - 17-е, Амир Охана - 18-е, Мики Зоар - 21-е, Нурит Корен -26-е, Иегуда Глик - 25-е, Орен Хазан - 27-е.

В окружении Биньямина Нетаниягу говорят, что он доволен результатами голосования. Он полагает, что были достигнуты все цели. В частности, он не хотел, чтобы Гидон Саар оказался на первом месте, и, по итогам голосования, Саар занял четвертую строчку.

В голосовании приняли участие 69.719 членов партии, более 58% обладающих правом голоса. В праймериз перед прошлыми выборами приняли участие 53% избирателей.