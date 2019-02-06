Праймериз в "Ликуде": лидируют Юлий Эдельштейн, Исраэль Кац и Гидеон Саар

По состоянию на 7:00 подсчитаны примерно 50% голосов на праймериз в предвыборный список "Ликуда".

На первом месте находится министр транспорта Исраэль Кац. За ним, с минимальным отрывом - спикер Кнессета Юлий Эдельштейн. На третьем месте - Гидеон Саар, на четвертом - министр внутренней безопасности Гилад Эрдан, на пятом - министр по делам культуры и спорта Мири Регев, на шестом - министр туризма Ярив Левин, на седьмом - Нир Баркат, на восьмом - Йоав Галант, на девятом - министр социального равноправия Гила Гамлиэль, на десятом - Ави Дихтер. Министр экологии Зеэв Элькин занимает 11 место.

Разрыв между кандидатами, находящимися в первой десятке, крайне невелик, поэтому высока вероятность изменений в распределении мест.

В борьбе за репатриантское место лидирует депутат Авраам Нагоса.

В настоящий момент неизвестно, как проголосовали члены "Ликуда" по предложению премьер-министра предоставить ему право кооптировать двух кандидатов на 28 и 36 места.

В "Ликуде" заявляют, что окончательные результаты будут опубликованы примерно в 9 утра.

В голосовании приняли участие 69.719 членов партии, более 58% обладающих правом голоса. В праймериз перед прошлыми выборами приняли участие 53% избирателей.