В среду, 6 февраля, на 68-м году жизни скончался раввин Йехиель Экштейн, основатель и президент Фонда дружбы. О его смерти сообщила израильская государственная радиостанция "Кан Бет".

Причиной его смерти стала внезапная остановка сердца.

На протяжении многих лет Фонд дружбы поддерживал деятельность "Сохнута" и содействовал в организации "Нефеш бе-Нефеш". С 2014 года Фонд начал действовать самостоятельно. С тех пор с помощью Фонда репатриировались более 13 тысяч человек. Фонд работает напрямую в 26 странах.

Ежегодно Фонд переводил несколько миллионов долларов Армии обороны ЦАХАЛа.

Фонд распространил заявление, в котором говорится: "Сотрудники Фонда в Израиле и во всем мире, его знакомые и друзья печально склоняют свои головы в связи с уходом из жизни Йехиеля Экштейна и обещают продолжить его дело ради будущего государства Израиль".

Йехиель Экштейн выпустил семь книг, посвященных отношениям между евреями и христианами.





