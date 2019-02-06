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В Израиле

Округ Эшколь подвергся ракетному обстрелу из Газы

время публикации: 21:01 | последнее обновление: 22:41 блог версия для печати фото
Сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, прозвучали в Эшколе
Округ Эшколь подвергся ракетному обстрелу из Газы

Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, прозвучали в населенных пунктах на границе с сектором Газы.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что система раннего предупреждения "Цева Адом" сработала в округе Эшколь.

Местные жители рассказывали, что слышали взрыв, характерный для падения ракеты.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что ракета, по всей видимости, упала на юге округа Эшколь, на незастроенной местности, рядом с кибуцем. Нет сообщений о раненых или причиненном ущербе.

Военные подтвердили, что тревога не была ложной - был зарегистрирован запуск одной ракеты из Газы.

Военные и полиция прочесывают местность в поисках осколков снаряда.

Палестинские источники передавали, что израильская артиллерия обстреливает цели в центральной и южных частях сектора Газы. Позднее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ответ на запуск ракеты израильские танки обстреляли позицию ХАМАС на юге сектора Газы.

Отметим, что около 19:00 была предпринята попытка обстрела израильской территории из сектора Газы. Палестинские источники сообщали, что в сторону Израиля были запущены две ракеты, одна из которых упала рядом с пусковой установкой, другая - возле разделительного забора на границе с Израилем.

Последний раз израильская территория подвергалась ракетному обстрелу из Газы 12 января. Ракета упала на незастроенной местности регионального совета Сдот Негев.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

Февраль. 2 обстрела. 1 ракета. Пострадавших нет (по состоянию на 6 февраля).

2019-й год. 2 обстрела, 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО, 1 ракета упала на незастроенной местности. Пострадавших нет.

2018-й год. 302 обстрела, 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 февраля 2019 г.
Предпринята попытка ракетного обстрела Негева из сектора Газы





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