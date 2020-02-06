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NEWSru.co.il :: В Израиле6 февраля 2020 г., 11:41

СМИ: Ольмерт и Аббас сделают совместное заявление против "сделки века"

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СМИ: Ольмерт и Аббас сделают совместное заявление против "сделки века"

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и глава Палестинской автономии Махмуд Аббас проведут совместную пресс-конференцию, в ходе которой заявят о своих возражениях против "сделки века".

По сообщению телеканала "Кешет", ссылающегося на осведомленные источники в руководстве Палестинской автономией, пресс-конференция состоится в тот момент, когда Совет безопасности ООН будет обсуждать "проект сделки".

Ожидается, что в ходе пресс-конференции Ольмерт заявит, что был близок к достижению соглашения с Аббасом об окончательном урегулировании.

Израильский телеканал цитирует слова приближенных Махмуда Аббаса, заявивших, что выступление Ольмерта поможет палестинским арабам получить поддержку международного сообщества в борьбе против плана Трампа. Слова Ольмерта должны, по замыслу лидеров автономии, доказать, что палестинские арабы не отвергают саму идею урегулирования с Израилем, но возражают против навязывания им неприемлемых условий.

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