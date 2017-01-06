Большинство читателей NEWSru.co.il: Азария невиновен, его следует помиловать. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Суд над сержантом Эльором Азарией". В опросе, который проводился менее суток, 5-6 января, приняли участие 4.389 респондентов (4.104 из них ответили на все 11 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

4 января 2017 года военный суд признал сержанта ЦАХАЛа Эльора Азарию виновным в непредумышленном убийстве террориста в Хевроне. Доводы защиты и обвинения по вопросу о наказании суд заслушает 15 января. Когда будет вынесен приговор, пока неизвестно.

Обвинение военнослужащего в непредумышленном убийстве по итогам расследования инцидента в марте 2016 года, когда на перекрестке Джильбер в Хевроне после вооруженного нападения на солдат, Эльор Азария застрелил раненного террориста, лежавшего на земле.

Суд счел неубедительными доводы защиты по поводу того, что Азария стремился нейтрализовать террориста, представляющего реальную опасность для окружающих. Была отклонена и другая версия защиты, согласно которой в момент выстрела террорист уже был мертв.

Суд счел доказанным тот факт, что действия Азарии были продиктованы желанием отомстить за нападение на его сослуживцев и убить террориста.

Решение суда признать Азарию виновным в непредумышленном убийстве вызвало широкий общественный резонанс. Многие политики, включая премьер-министра Биньямина Нетаниягу, выступили с предложением об амнистии военнослужащего.

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ NEWSRU.CO.IL

Проведенный опрос показал, что подавляющее большинство наших читателей, почти 69%, считают Азарию невиновным. Лишь 9,5% сказали, что безусловно считают его виновным в непредумышленном убийстве. 9% выбрали ответ: "Я не считаю правильным обсуждать и оценивать решение суда". 6% заявили: "Я считаю Азарию виновным в умышленном убийстве".

Абсолютное большинство опрошенных, почти 86%, считают, что Азарию следует помиловать/амнистировать после приговора суда. Однозначно не согласны с этим только 7% респондентов.

Читателям был задан вопрос: "Кем вы считаете Эльора Азарию?" 59% выбрали ответ: "Солдатом, выполнявшим свой долг". 37% выбрали ответ: "Юношей, допустившим ошибку в сложных обстоятельствах". Другие ответы: "жертвой" – 18,1%, "нарушителем приказа" – 10,5%, "героем" – 10,4%, "мстителем" – 6,6%, "убийцей" – 3,5%.

42% опрошенных считают, что ответственность за инцидент на перекрестке Джильбер должны нести те, кто утверждал инструкции для военнослужащих о правилах открытия огня. 25% возлагают ответственность на офицеров, находившихся на месте происшествия, 16% – на самого Азарию, 15% – на его непосредственного командира.

Читателям был задан вопрос: "Как вы относитесь к заявлению начальника Генштаба Гади Айзенкота о том, что юноши, призванные на службу в армию, являются солдатами, а не "детьми всех израильтян"?" 50% сказали, не поддерживают это заявление, 35% поддерживают, 15% затруднились с ответом.

Был задан вопрос: "Как вы относитесь к заявлению Моше Яалона, занимавшего тогда пост министра обороны, который вскоре после хевронского инцидента сказал публично в Кнессете: "Азария – проштрафившийся солдат, а не герой"?" 64% выбрали ответ: "Не поддерживаю, не согласен с оценкой Яалона". 21% выбрали ответ: "Соглашусь с такой оценкой, но считаю, что министр не имел права выступать с таким заявлением". Менее 9%: "Поддерживаю, он абсолютно прав". Немногим более 3%: "Не соглашусь, но считаю, что министр имел право выступать с таким заявлением".

Участников опроса попросили оценить поведение и комментарии Авигдора Либермана по этому делу до и после вступления в должность министра обороны. 35% ответили так: "Я не в курсе поведения и комментариев Либермана по этому делу, затрудняюсь с оценкой". 30,5% заявили: "Считаю, что Либерман и до, и после вел себя правильно". 16%: "До вступления в должность министра обороны Либерман вел себя правильно, потом – нет". 4%: "После вступления в должность министра обороны Либерман вел себя правильно, до того – нет".

75% опрошенных солидарны с мнением, что террориста нельзя оставлять в живых после совершения нападения. Только 12% с этим однозначно не согласны.

Более 59% уверены, что "дело Азарии" негативно отразится на мотивации молодых израильтян, планировавших служить в боевых частях. Более 23% считают, что "отразится в некоторой степени". Менее 11% выбрали ответ: "Окажет очень незначительное влияние". И только 6%: "Не отразится совсем".

Читателей спросили: "Если у вас есть дети, которые могут быть в будущем призваны в ЦАХАЛ, скажите, повлияет ли "дело Азарии" на вашу готовность подписать согласие на их службу в боевых частях?" Из тех, у кого есть дети, которые в будущем могут быть призваны в ЦАХАЛ, почти 57% ответили: "Да, повлияет".

Участников опроса попросили высказать свое отношение к критике судей, принявших решение о вынесении обвинительного вердикта по делу Азарии? 43% согласны с критикой полностью. 32% согласны с критикой в принципе, но считают, что нападки на судей недопустимы. 19% не согласны с критикой судей.





