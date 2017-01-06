6 января 2017 г.
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В Израиле

Прокуратура обжаловала решение суда об освобождении депутата Ратаса из-под стражи

время публикации: 12:22 | последнее обновление: 12:22 блог версия для печати фото
Депутат Басель Ратас в суде

В пятницу, 6 января, прокуратура обжаловала решение суда об освобождении из-под стражи депутата Кнессета Баселя Ратаса (Объединенный арабский список), обвиняемого в передаче в тюрьму документов в обход администрации, запрещенном вносе аппаратуры, использовании имущества в террористических целях, обмане общественного доверия и получении благ незаконным путем при отягчающих вину обстоятельствах.

Прокуратура настаивает на том, что Басель Ратас должен быть помещен под домашний арест. Полиция настаивала на том, чтобы домашний арест был продлен на 30 дней. Но 5 января эта просьба удовлетворена не была. Суд освободил депутата из-под стражи после подачи обвинительного заключения. По условиям освобождения, Ратас не имеет права приближаться к объектам, находящимся в ведении службы охраны тюрем.

В обвинительном заключении говорится о том, что Ратас вступил в сговор с родственниками террориста Валида Дака, отбывающего заключение в тюрьме "Кциот". Ратасу были переданы для проноса в тюрьму 12 мобильных телефонов, 16 sim-карт, два зарядных устройства и один наушник. Он попытался пронести в тюрьму спрятанные аппараты и дополнительные документы, однако был остановлен охранниками.

2 января комиссия по этике приняла решение отстранить на полгода депутата Кнессета Баселя Ратаса от всей парламентской деятельности. В соответствии с решением комиссии, депутат Ратас на протяжении полугода не сможет принимать участие в работе комиссий и в пленарных заседаниях. В то же время, он сможет принимать участие в голосованиях, поскольку лишение подобных полномочий не является прерогативой комиссии по этике. Депутат Басель Ратас, находящийся под домашним арестом, заявил: "Это политическое решение, продиктованное мстительностью. Подобное решение никогда не принималось в отношении кого-либо из депутатов, против которых велось уголовное расследование.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 января 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 января 2017 г.
Юридический советник правительства объявил о решении предъявить обвинение Баселю Ратасу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 января 2017 г.
Комиссия по этике отстранила на полгода депутата Ратаса от участия в парламентской деятельности







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Пятница, 6 января 2017 г.
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