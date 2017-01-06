Израильские власти выдали палестинцам тела двух террористов

6 января израильские власти выдали палестинской стороне тела двух арабских террористов, ликвидированных при попытке нападения на израильских военнослужащих.

Были переданы тела 16-летнего Мухаммада аль-Раджби, совершившего нападение 16 сентября 2016 года, а также 25-летнего Хатема Абда аль-Хафиза аш-Шалуди, который совершил теракт 17 сентября.

Тела были доставлены в хевронскую больницу "Ахли", где собрались несколько сотен человек. Вечером должна была состояться экспертиза при участии представителя прокуратуры.

По утверждению палестинской стороны, израильские власти удерживают еще семь тел террористов.