6 января 2017 г.
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В Израиле

Горный курорт Хермон остановил прием новых посетителей из-за "аншлага"

время публикации: 10:42 | последнее обновление: 10:47 блог версия для печати фото
Ожидание въезда на стоянку горного курорта Хермон (архив)

Утром в пятницу, 6 января, администрация горного курорта Хермон объявила о том, что прием новых посетителей приостановлен из-за наплыва желающих подняться на гору.

Администрация курорта просит граждан не пытаться приезжать в данный район в ближайшее время. Соответствующее уведомление размещено на сайте skihermon.co.il.

Толщина снежного покрова на вершине Хермона в настоящее время составляет 80-90 см, в нижней части подъемника – 60-70 см.

Сегодня на Хермоне солнечно. Сильный снегопад ожидается 9 января. 10-11 января снегопад ослабеет, 12 января – прекратится.

Температура воздуха на Хермоне 6 января – от 1-3 градуса тепла. В последующие дни этой недели – от -6 до 2 градусов тепла.

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Прогноз погоды на 6 января: солнечно и тепло







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