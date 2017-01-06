Горный курорт Хермон остановил прием новых посетителей из-за "аншлага"

Утром в пятницу, 6 января, администрация горного курорта Хермон объявила о том, что прием новых посетителей приостановлен из-за наплыва желающих подняться на гору.

Администрация курорта просит граждан не пытаться приезжать в данный район в ближайшее время. Соответствующее уведомление размещено на сайте skihermon.co.il.

Толщина снежного покрова на вершине Хермона в настоящее время составляет 80-90 см, в нижней части подъемника – 60-70 см.

Сегодня на Хермоне солнечно. Сильный снегопад ожидается 9 января. 10-11 января снегопад ослабеет, 12 января – прекратится.

Температура воздуха на Хермоне 6 января – от 1-3 градуса тепла. В последующие дни этой недели – от -6 до 2 градусов тепла.