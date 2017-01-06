Прогноз погоды на 6 января: солнечно и тепло

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 6 января, будет солнечно. Температура воздуха немного выше, чем вчера. Устойчивый восточный ветер, особенно сильный в горах на севере и в центре. Без осадков.

В Иерусалиме – 9-14 градусов, в Тель-Авиве – 9-20, в Хайфе – 11-17, в Эйлате – 10-24. В Беэр-Шеве – 9-20, в Мицпе-Рамоне – 7-15, на побережье Мертвого моря – 12-22, в Ашкелоне – 10-18, в Ариэле – 6-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-19, на Голанских высотах – 8-15.

Температура воды в Средиземном море – 18 градусов, высота волн – 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 20 км/ч).

В субботу заметно похолодает, повышенная запыленность воздуха на юге страны. В воскресенье ожидается дополнительное похолодание, дожди на севере, снегопад на Хермоне, пыльная буря на юге. В понедельник – дожди на севере и в центре, снегопад на Хермоне и на других вершинах Голанских высот, усиление ветра, повышенная запыленность воздуха на юге.