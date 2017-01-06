6 января 2017 г.
последняя новость: 07:12
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:11 Опрос 1-го канала ИТВ: "Еш Атид" опережает "Ликуд"
05:54 Прогноз погоды на 6 января: солнечно и тепло
03:05 В Рамат а-Шароне автомобиль сбил 21-летнюю девушку
02:43 ДТП недалеко от Хеврона: один погибший, пятеро раненых
22:32 Ивица Дачич поблагодарил Израиль за поддержку позиции Сербии по Косово
21:47 "Хайфский стрелок" сдался полиции
21:40 2-й канал ИТВ назвал имя еще одного бизнесмена, дарившего подарки Нетаниягу
20:55 Законопроект: для управления электровелосипедом необходимы права
20:11 Шоковая граната брошена в дом мэра Гиват-Шмуэля
19:37 Одобрено расследование против участников демонстрации в поддержку Эльора Азарии
В Израиле

Прогноз погоды на 6 января: солнечно и тепло

время публикации: 05:54 | последнее обновление: 05:54 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 6 января: солнечно и тепло

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 6 января, будет солнечно. Температура воздуха немного выше, чем вчера. Устойчивый восточный ветер, особенно сильный в горах на севере и в центре. Без осадков.

В Иерусалиме – 9-14 градусов, в Тель-Авиве – 9-20, в Хайфе – 11-17, в Эйлате – 10-24. В Беэр-Шеве – 9-20, в Мицпе-Рамоне – 7-15, на побережье Мертвого моря – 12-22, в Ашкелоне – 10-18, в Ариэле – 6-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-19, на Голанских высотах – 8-15.

Температура воды в Средиземном море – 18 градусов, высота волн – 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 20 км/ч).

В субботу заметно похолодает, повышенная запыленность воздуха на юге страны. В воскресенье ожидается дополнительное похолодание, дожди на севере, снегопад на Хермоне, пыльная буря на юге. В понедельник – дожди на севере и в центре, снегопад на Хермоне и на других вершинах Голанских высот, усиление ветра, повышенная запыленность воздуха на юге.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 6 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017