Полиция рекомендовала закрыть дело о подделке документов на покупку евреями домов возле Пещеры Праотцев

Полиция Израиля рекомендовала государственной прокуратуре закрыть дело о расследовании подозрений на подделку документов о покупке двух домов, расположенных рядом с Пещерой Праотцев в Хевроне.

Два дома, получившие название "домов Рахель и Леи", были куплены евреями у палестинского араба и заселены год назад. В указанных зданиях расположены около 20 квартир и четыре помещения под магазины.

Жители еврейского квартала Хеврона заявили, что покупка пустовавшей десятилетиями недвижимости и ее заселение стали ответом на убийство Дафны Меир в поселении Отниэль.

Жители Хеврона также обратились к правительству Израиля с требованием позволить евреям выкупать дома "в любом месте Эрец Исраэль" и, особенно, в Хевроне. Авторы послания также попросили власти Израиля помочь им обеспечить безопасность арабского продавца и членов его семьи.

Однако после этого продавец заявил, что документы о покупке домов были подделаны, и подал жалобу в полицию.

В связи с этим министр обороны Моше Яалон потребовал выселить жителей домов до окончания разбирательства.





