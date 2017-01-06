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В Израиле

Нетаниягу приветствовал резолюцию Конгресса США по поводу решения СБ ООН

время публикации: 15:09 | последнее обновление: 15:09 блог версия для печати фото
Нетаниягу приветствовал резолюцию Конгресса США по поводу решения СБ ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу приветствовал резолюцию Конгресса США с осуждением резолюции Совета безопасности ООН, направленной против еврейских поселений.

"После возмутительной антиизраильской резолюции, принятой Советом Безопасности ООН, вчера Конгресс США принял другое решение. Подавляющее большинство членов Конгресса поддержали Израиль и осудили решение СБ ООН.

Члены Конгресса знают, что Стена Плача - это не оккупированная территория, поэтому они выразили намерение отменить или изменить антиизраильскую резолюцию ООН. Именно это является нашим намерением, программой наших действий.

Спасибо вам, члены Конгресса. Спасибо тебе, Америка", - заявил премьер-министр.

Как сообщалось ранее, 342 конгрессмена, представляющие Республиканскую и Демократическую партию, поддержали резолюцию с осуждением решения СБ ООН.

Резолюция, принятая 23 декабря 2016 года Советом безопасности ООН, осуждает всю израильскую поселенческую деятельность "за зеленой чертой", то есть, строительство в Иудее и Самарии (в тексте проекта резолюции "Западный берег реки Иордан") и на спорных территориях в Иерусалиме (в тексте резолюции "Восточный Иерусалим"). Проект резолюции призывал Израиль к полному и незамедлительному прекращению поселенческой деятельности "на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

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Ответные меры Израиля после принятия антиизраильской резолюции в ООН







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