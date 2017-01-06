Опрос 1-го канала ИТВ: "Еш Атид" опережает "Ликуд"

Согласно данным опроса общественного мнения, проведенного компанией TNS-Kantar по заказу Первого канала ИТВ, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Еш Атид" Яира Лапида стала бы крупнейшей в Кнессете с 26 мандатами.

Партия "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу набрала бы 22 мандата, партия "Байт Иегуди" стала бы третьей в Кнессете с 14 мандатами.

Блок "Сионистский лагерь" во главе с Ицхаком Герцогом получил бы 13 мандатов, объединенный арабский список – 12 мандатов, партия НДИ Авигдора Либермана – 9 мандатов.

Партии ШАС и "Яадут а-Тора" остались бы с тем же количеством мандатов, которое у них есть сейчас (7 и 6 соответственно), МЕРЕЦ получил бы 6 мандатов, а "Кулану" Моше Кахлона – 5 мандатов.

Наиболее подходящим на пост премьер-министра 23% считают Биньямина Нетаниягу, 21% - Яира Лапида, 7% - Нафтали Беннета, 6% - Моше Яалона, 5% - Авигдора Либермана и по 4% - Ицхака Герцога и Эхуда Барака.

Отметим, что опрос Десятого канала ИТВ также показал лидерство "Еш Атид", тогда как опрос Двадцатого канала показал, что "Ликуд" по прежнему остался бы крупнейшей партией Кнессета.