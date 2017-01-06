6 января 2017 г.
последняя новость: 07:12
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:11 Опрос 1-го канала ИТВ: "Еш Атид" опережает "Ликуд"
05:54 Прогноз погоды на 6 января: солнечно и тепло
03:05 В Рамат а-Шароне автомобиль сбил 21-летнюю девушку
02:43 ДТП недалеко от Хеврона: один погибший, пятеро раненых
22:32 Ивица Дачич поблагодарил Израиль за поддержку позиции Сербии по Косово
21:47 "Хайфский стрелок" сдался полиции
21:40 2-й канал ИТВ назвал имя еще одного бизнесмена, дарившего подарки Нетаниягу
20:55 Законопроект: для управления электровелосипедом необходимы права
20:11 Шоковая граната брошена в дом мэра Гиват-Шмуэля
19:37 Одобрено расследование против участников демонстрации в поддержку Эльора Азарии
В Израиле

Опрос 1-го канала ИТВ: "Еш Атид" опережает "Ликуд"

время публикации: 07:11 | последнее обновление: 07:11 блог версия для печати фото
Яир Лапид и Биньямин Нетаниягу

Согласно данным опроса общественного мнения, проведенного компанией TNS-Kantar по заказу Первого канала ИТВ, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Еш Атид" Яира Лапида стала бы крупнейшей в Кнессете с 26 мандатами.

Партия "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу набрала бы 22 мандата, партия "Байт Иегуди" стала бы третьей в Кнессете с 14 мандатами.

Блок "Сионистский лагерь" во главе с Ицхаком Герцогом получил бы 13 мандатов, объединенный арабский список – 12 мандатов, партия НДИ Авигдора Либермана – 9 мандатов.

Партии ШАС и "Яадут а-Тора" остались бы с тем же количеством мандатов, которое у них есть сейчас (7 и 6 соответственно), МЕРЕЦ получил бы 6 мандатов, а "Кулану" Моше Кахлона – 5 мандатов.

Наиболее подходящим на пост премьер-министра 23% считают Биньямина Нетаниягу, 21% - Яира Лапида, 7% - Нафтали Беннета, 6% - Моше Яалона, 5% - Авигдора Либермана и по 4% - Ицхака Герцога и Эхуда Барака.

Отметим, что опрос Десятого канала ИТВ также показал лидерство "Еш Атид", тогда как опрос Двадцатого канала показал, что "Ликуд" по прежнему остался бы крупнейшей партией Кнессета.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 января 2017 г.
Опрос института Смита: "Ликуд" по-прежнему обходит "Еш Атид"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 декабря 2016 г.
Опрос 10-го телеканала: "Еш Атид" обходит "Ликуд", но Нетаниягу популярней Лапида







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 6 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017