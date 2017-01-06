6 января 2017 г.
последняя новость: 15:46
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:44 Адвокат Нетаниягу: глава правительства может принимать в подарок сигары от друга
15:09 Нетаниягу приветствовал резолюцию Конгресса США по поводу решения СБ ООН
14:57 Двое 15-летних подростков сознались в том, что оставили надписи "Смерть судьям" и "Смерть арабам"
13:54 Суд продлил на 10 дней арест подозреваемого в убийстве в Хайфе
13:40 На рынке в Акко женщина получила тяжелые травмы в результате падения с большой высоты
12:22 Прокуратура обжаловала решение суда об освобождении депутата Ратаса из-под стражи
10:42 Горный курорт Хермон остановил прием новых посетителей из-за "аншлага"
10:07 Полиция: нападение на араба в Ашдоде – на "романтической" почве
09:47 В округе Шарон разбился легкий самолет: два человека тяжело ранены
09:38 Большинство читателей NEWSru.co.il: Азария невиновен, его следует помиловать. Итоги опроса
В Израиле

Двое 15-летних подростков сознались в том, что оставили надписи "Смерть судьям" и "Смерть арабам"

время публикации: 14:57 | последнее обновление: 15:04 блог версия для печати фото
Надпись "Смерть арабам" в Ганей Тиква
Надпись "Смерть судьям" в Ганей Тиква
Символика "Ла Фамилия" в Ганей Тиква

Двое 15-летних подростков были задержаны по подозрению в том, что они оставили надписи с призывами к насилию на бетонной части заборов в населенном пункте Ганей Тиква (к югу от Петах-Тиквы).

Пресс-служба полиции сообщает, что задержанные признались в том, что сделали эти надписи вскоре после оглашения в Тель-Авиве вердикта суда по делу военнослужащего Эльора Азарии, признанного виновным в непредумышленном убийстве раненого террориста в Хевроне.

Они написали "Смерть судьям" и "Смерть арабам", а также нарисовали символику организации "Ла Фамилия".

По окончании допроса задержанные были отпущены с определенными ограничениями. Дело, по всей видимости, будет передано в суд.

- Большинство читателей NEWSru.co.il: Азария невиновен, его следует помиловать. Итоги опроса

4 января 2017 года военный суд признал сержанта ЦАХАЛа Эльора Азарию виновным в непредумышленном убийстве террориста в Хевроне. Доводы защиты и обвинения по вопросу о наказании суд заслушает 15 января. Когда будет вынесен приговор, пока неизвестно.

Обвинение военнослужащего в непредумышленном убийстве по итогам расследования инцидента в марте 2016 года, когда на перекрестке Джильбер в Хевроне после вооруженного нападения на солдат, Эльор Азария застрелил раненного террориста, лежавшего на земле.

Суд счел неубедительными доводы защиты по поводу того, что Азария стремился нейтрализовать террориста, представляющего реальную опасность для окружающих. Была отклонена и другая версия защиты, согласно которой в момент выстрела террорист уже был мертв.

Суд счел доказанным тот факт, что действия Азарии были продиктованы желанием отомстить за нападение на его сослуживцев и убить террориста.

Решение суда признать Азарию виновным в непредумышленном убийстве вызвало широкий общественный резонанс. Многие политики, включая премьер-министра Биньямина Нетаниягу, выступили с предложением об амнистии военнослужащего.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 января 2017 г.
Одобрено расследование против участников демонстрации в поддержку Эльора Азарии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 января 2017 г.
Возле здания суда в "Кирие" начались беспорядки
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 января 2017 г.
Активисты "Ла Фамилия" в новогоднюю ночь "расписали" район стадиона Тедди







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 6 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017