Двое 15-летних подростков сознались в том, что оставили надписи "Смерть судьям" и "Смерть арабам"

Двое 15-летних подростков были задержаны по подозрению в том, что они оставили надписи с призывами к насилию на бетонной части заборов в населенном пункте Ганей Тиква (к югу от Петах-Тиквы).

Пресс-служба полиции сообщает, что задержанные признались в том, что сделали эти надписи вскоре после оглашения в Тель-Авиве вердикта суда по делу военнослужащего Эльора Азарии, признанного виновным в непредумышленном убийстве раненого террориста в Хевроне.

Они написали "Смерть судьям" и "Смерть арабам", а также нарисовали символику организации "Ла Фамилия".

По окончании допроса задержанные были отпущены с определенными ограничениями. Дело, по всей видимости, будет передано в суд.

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4 января 2017 года военный суд признал сержанта ЦАХАЛа Эльора Азарию виновным в непредумышленном убийстве террориста в Хевроне. Доводы защиты и обвинения по вопросу о наказании суд заслушает 15 января. Когда будет вынесен приговор, пока неизвестно.

Обвинение военнослужащего в непредумышленном убийстве по итогам расследования инцидента в марте 2016 года, когда на перекрестке Джильбер в Хевроне после вооруженного нападения на солдат, Эльор Азария застрелил раненного террориста, лежавшего на земле.

Суд счел неубедительными доводы защиты по поводу того, что Азария стремился нейтрализовать террориста, представляющего реальную опасность для окружающих. Была отклонена и другая версия защиты, согласно которой в момент выстрела террорист уже был мертв.

Суд счел доказанным тот факт, что действия Азарии были продиктованы желанием отомстить за нападение на его сослуживцев и убить террориста.

Решение суда признать Азарию виновным в непредумышленном убийстве вызвало широкий общественный резонанс. Многие политики, включая премьер-министра Биньямина Нетаниягу, выступили с предложением об амнистии военнослужащего.