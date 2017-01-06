Израиль сокращает финансирование ООН

Правительство Израиля распорядилось урезать финансирование ООН на шесть миллионов долларов, сообщила вечером 6 января радиостанция "Решет Бет". Данный шаг стал реакцией на антиизраильскую резолюцию Совета безопасности ООН.

Израиль решил сократить финансирование ООН на сумму, равную средствам, выделяемым этой организаций структурам, которые ведут антиизраильскую деятельность под эгидой оказания помощи палестинцам.

Представитель Израиля в ООН Дани Данон заявил, что ООН должна прекратить финансировать разные структуры, вся цель существования которых сводится к нападкам на Израиль. Он призвал положить конец "ненормальной одержимостью Израилем".

Израиль ежегодно перечисляет в ООН 40 млн долларов, включая долю в финансировании миротворческих операций. Сокращение финансирования должно стать первым шагом в серии ответных мер после голосования в СБ ООН.

Резолюция, принятая 23 декабря 2016 года Советом безопасности ООН, осуждает всю израильскую поселенческую деятельность "за зеленой чертой", то есть, строительство в Иудее и Самарии (в тексте проекта резолюции "Западный берег реки Иордан") и на спорных территориях в Иерусалиме (в тексте резолюции "Восточный Иерусалим"). Проект резолюции призывал Израиль к полному и незамедлительному прекращению поселенческой деятельности "на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

В поддержку резолюции проголосовали 14 членов СБ ООН, США воздержались и не стали применять право вето.





