Адвокат Нетаниягу: глава правительства может принимать в подарок сигары от друга

Яаков Вайнрот, адвокат премьер-министра Биньямина Нетаниягу, выразил уверенность в отсутствии у следствия каких-либо реальных оснований для подозрений главы правительства в совершении уголовных преступлений.

Вайнрот сказал, в частности, что никто не запрещает главе правительства принимать в подарок сигары от близкого друга, сообщает "Исраэль а-Йом".

По поводу второй проверки адвокат сказал, что речь не идет о деньгах, ссудах или каких-либо уголовных преступлениях.

Яаков Вайнрот отметил также, что Биньямин Нетаниягу ответил на все вопросы следователей.

Напомним, следователи 5 января второй раз допросили Нетаниягу. Допрос, проходившийся в резиденции главы правительства в Иерусалиме, длился примерно пять часов.