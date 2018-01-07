"Братья по борьбе с коррупцией". Очередной субботний митинг в Тель-Авиве

Вечером в субботу, 6 января, возле театра "Габима" в Тель-Авиве состоялся очередной митинг протеста против того, что организаторы называют "коррупцией в институтах власти".

В демонстрации приняли участие более тысячи человек. Полиция перекрыла несколько улиц, ведущих к зданию театра, в том числе и бульвар Ротшильда.

Один из митингующих вышел на площадь с самодельным плакатом размером с обычный лист бумаги, на котором написано одно слово: "Тошнота".

Отметим, что это уже пятый субботний митинг под лозунгами: "Братья по борьбе с коррупцией" и "Коррупционеры, отправляйтесь домой!"

Согласно сообщениям СМИ, предыдущие тель-авивские акции протеста были более многочисленными. В частности, 2 декабря в демонстрации, проходившей на бульваре Ротшильда и перед театром "Габима", принимали участие, по оценкам организаторов, десятки тысяч человек.

Как сообщает Walla, на этот раз к Тель-Авиву присоединилась Афула, где для участия в аналогичной акции собрались несколько сотен человек.





