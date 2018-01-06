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6 января 2018 г.
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В Израиле

После бури. Наводнения в районе Мертвого моря, Хермон под снегом

время публикации: 11:23 | последнее обновление: 15:39 блог версия для печати фото
После бури. Наводнения в районе Мертвого моря, Хермон под снегом
После бури. Наводнения в районе Мертвого моря, Хермон под снегом
После бури. Наводнения в районе Мертвого моря, Хермон под снегом

Первый зимний шторм нового года, начавшийся в четверг, 4 января, и продолжавшийся почти сутки, закончился накануне вечером. Шторм сопровождался ливнями и сильным ветром. Высота волн около побережья достигала 5-7 метров, десятки деревьев рухнули под напором ветра.

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До сих пор из-за наводнений остаются перекрытыми несколько шоссе. В частности, шоссе №90 (район Мертвого моря) закрыто для движения в обоих направлениях от района отелей до заповедника "Эйн-Геди" из-за того, что ручей Аругот вышел из берегов.

Из-за наводнений также закрыт КПП Мецукей Драгот и мост Цеелим (шоссе №234).

Днем сотрудники полиции, пожарные и добровольцы приняли участие в операции по спасению группы туристов, оказавшихся в "ловушке" из-за наводнения недалеко от ручья Ог, в районе Мертвого моря.

Курорт на горе Хермон, закрытый накануне, в субботу вновь открылся для туристов, при этом вход на его территорию сегодня бесплатный, так как катание на лыжах невозможно из-за погодных условий.

Рано утром на территории курорта начались активные снегоуборочные работы, дороги, предназначенные для движения транспорта, посыпаны солью. На вершине горы Хермон температура составляет всего 2 градуса по Цельсию, у подножия – 4 градуса по Цельсию.

До начала снегопада толщина снежного покрова на вершине Хермона составляла 10-20 см. В настоящее время она составляет от 20 до 35 см.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 января 2018 г.
Курорт на горе Хермон открыт для туристов, но кататься на лыжах нельзя из-за погоды
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 января 2018 г.
Из-за наводнений полиция перекрыла шоссе №90 в районе Мертвого моря







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Суббота, 6 января 2018 г.
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