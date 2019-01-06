ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объектам террористов в секторе Газы

Палестинские источники в секторе Газы сообщили, что вертолеты ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Хан-Юниса, на юге палестинского анклава.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" написал, что в сторону объектов были выпущены две ракеты.

По информации агентства PNA, после атаки вертолеты не вернулись на территорию Израиля, а продолжили облетать юг сектора на небольшой высоте.

Согласно неофициальным источникам, целью атаки были наблюдательные пункты "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАСа).

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что вертолеты ЦАХАЛа нанесли удар по двум позициям террористической группировки ХАМАС в секторе Газы. Эта атака стала ответом на запуск в сторону израильской территории заминированной летательной конструкции. Конструкция состояла из самодельного самолета и связки воздушных шаров и приземлилась в районе Сдот Негев. Конструкция была обезврежена полицейскими саперами.





