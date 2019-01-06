Задержанные ШАБАКом подростки подозреваются в теракте, в котором погибла Аиша Мухаммад ар-Раби

В воскресенье, 6 января, была разрешена к публикации информация о том, что задержанные ШАБАКом пятеро учеников йешивы "При а-Арец" в Самарии подозреваются в совершении теракта, в результате которого погибла 47-летняя Аиша Мухаммад ар-Раби.

Сообщается, что подростки были задержаны по подозрению в терроризме и убийстве.

Инцидент произошел в октябре 2018 года. Автомобиль Аиши, матери девяти детей, был забросан камнями рядом с КПП в окрестностях Шхема. Женщина скончалась от тяжелой черепно-мозговой травмы. Муж Аишы, также находившийся в машине, получил травмы средней степени тяжести.

Йешива "При а-Арец", в которой учатся все пятеро задержанных, находится в поселении Рехалим, недалеко от места происшествия.

Согласно заявлению Общей службы безопасности (ШАБАК), на следующий день после теракта в йешиву приехала некая группа активистов, чтобы проинструктировать подростков о том, как правильно вести себя на допросах.

По данным телеканала "Кан", среди активистов, нарушивших шаббат, чтобы приехать в поселение Рахалим и проинструктировать подозреваемых в теракте подростков о правильном поведении на допросах, был Меир Этингер, внук лидера движения "Ках" раввина Меира Кахане.

Остальные подробности дела все еще запрещены к публикации.

Напомним, в последние дни декабря израильские службы безопасности задержали троих несовершеннолетних жителей Самарии по подозрению в причастности к акту "еврейского терроризма". Подробности о подозрениях в адрес задержанных были запрещены к публикации до сегодняшнего дня. На исходе шаббата телеканал "Кан 11" сообщил, что раввин учебного заведения, где учились первые трое задержанных, заявил на следствии, что в момент совершения инкриминируемых им действий, они находились рядом с ним, а поэтому он убежден в их невиновности.

В субботу, 5 января, полиция задержала по делу о "еврейском терроре" еще двоих подростков.





