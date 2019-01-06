Первая зимняя буря 2019 года в Израиле: прогноз на неделю

С воскресенья, 6 января, до среды, 9 января, в Израиле температура будет ниже среднесезонной. В течение этих дней ожидаются интенсивные дожди на севере, иногда с грозами, и, временами, в прибрежных и центральных районах, до северного Негева. Возможны затопления в низинах.

Все эти дни будет идти снегопад на Хермоне, горный курорт закрыт для посетителей и откроется, по всей видимости, не раньше четверга, 10 января. С вечера 6 января и в течение трех ближайших дней высока вероятность выпадения снега в других районах Голанских высот и на холмах Верхней Галилеи. Местные власти готовятся к расчистке трасс.

В Иерусалиме снегопады не прогнозируются.

Дожди и снегопад прекратятся в четверг, 10 января. В пятницу-субботу, 11-12 января, ожидается переменная облачность, температура воздуха поднимется до среднесезонной.

6 января на побережье Средиземного моря будет сильный шторм: высота волн до 6 метров. Скорость ветра до 45 км/ч, порывами до 50-60 км/ч. Ветер устойчиво юго-западный. Штормовая погода сохранится в течение нескольких дней. Купание крайне опасно.

На юге при этом будет пыльная буря, повышенная запыленность воздуха ощущается не только в южных и восточных, но и в центральных районах.





