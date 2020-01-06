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NEWSru.co.il :: В Израиле6 января 2020 г., 14:38

Мера агронома на дороге, ведущей к Храму: новая находка израильских археологов

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Вид находки сверху Археолог Елена Махлин держит в руках фрагмент столешницы

В ходе раскопок, ведущихся Управлением древностей в Граде Давида, недалеко от стен иерусалимского Старого города, был обнаружен каменный предмет, который, как полагают ученые, служил во времена Второго храма эталонной мерой объема.

Находка – часть столешницы, имеющая форму воронки. Она сужается настолько, что выходное отверстие можно заткнуть пальцем. "Сделав это, в емкость заливали жидкость, а потом сливали в другую емкость. Так торговцы проверяли точность своих мер, их соответствие стандарту", – говорит профессор Рони Райх.

По его словам, находка имеет исключительную ценность: каменная посуда была популярна в дни Второго храма, однако меры объема встречаются крайне редко. За всю историю раскопок были найдено всего два подобных артефакта: один в Еврейском квартале Старого города, другой – в районе Шуафат на севере города.

Фрагмент столешницы был обнаружен в ходе изысканий рядом с улицей, поднимавшейся от бассейна Шилоах (Силоамской купели в христианской традиции) к Храмовой горе. Руководитель раскопок Ари Леви отмечает, что ранее здесь же были найдены гири разной массы для взвешивания. Они тоже стандартны.

Эталон подтверждает предположение, что археологи нашли рыночную площадь, примыкавшую к ведущей к Храму дороге. Ученые высказывают предположение, что здесь находилась канцелярия "агронома" – чиновника, отвечавшего за соблюдение стандарта мер и весов.

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