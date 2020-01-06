Вместе или порознь: кампании за объединения партий в крупные списки

Общественные организации на правом и левом флангах ведут кампании с призывом к мелким партиям объединиться и тем самым избежать потери голосов.

На левом фланге организация "Без объединения голос потерян" призывает к совместному участию в выборах партий "Авода" и МЕРЕЦ. Согласно опубликованной информации, одним из инициаторов этого объединения является бывшая глава МЕРЕЦ Заава Гальон. "Я много лет была в МЕРЕЦ, такие объединения никогда не вызывали у меня восторга, но в сложившейся ситуации – это жизненная необходимость", – заявила Гальон.

В левом лагере, а также в партии "Кахоль Лаван" опасаются, что "Авода – Гешер" или МЕРЕЦ не пройдут электоральный барьер, что лишит Бени Ганца шанса сформировать коалицию.

В ближайшее воскресенье, 12 января, состоится конференция партии МЕРЕЦ, в ходе которой будет утвержден предвыборный список партии. Предполагается, что в него будет кооптирован генерал-майор запаса Яир Голан. По-прежнему неизвестно, станет ли частью предвыборного списка депутат Кнессета Став Шафир, возглавляющая сейчас "Партию зеленых". Одновременно начинаются переговоры о совместном участии в выборах "Аводы" и МЕРЕЦ. В политических кругах шансы на такое объединение оцениваются как невысокие. В настоящий момент "Авода" в опросах набирает 4-6 мандатов, а МЕРЕЦ – 4-5 мандатов.

На правом фланге организация "Наша сила в единстве" продолжает попытки привести к формированию единого списка партий национально-религиозного лагеря. Одной из ведущих фигур в этом проекте является известная журналистка Дина Абрамсон. Изначально лидеры движения призывали к проведению открытых праймериз в общий список и на пост его лидера. Против этой инициативы возражает глава "Байт Иегуди" Рафи Перец. Сейчас речь идет о двухэтапном процессе присоединении Бецалеля Смотрича к блоку "Байт Иегуди" – "Оцма Иегудит", а затем, возможно, о создании единого списка с "А-Ямин а-Хадаш".

Реализация обоих этих этапов находится под вопросом. Смотрич продолжает требовать проведения праймериз и отказывается от предложения, которое, как сообщили источники в "Байт Иегуди", включает второе место для него и пятое для депутата Офира Софера. По некоторым сведениям, Смотрич ведет переговоры с "Новыми правыми", однако министр обороны Нафтали Беннет возражает против союза со Смотричем, так как это может отпугнуть либеральных, а также светских избирателей.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступает за создание единого правого списка. Источники в партии "А-Ямин а-Хадаш" заявили, что это свидетельствует о намерении Биньямина Нетаниягу собрать голоса правых партий и сохранить статус-кво, который снова приведет к дополнительным выборам.

По всем опросам, блок "Байт Иегуди" – "Оцма Иегудит" не проходит электоральный барьер, а "Новые правые" набирают 4-6 мандатов.

Предвыборные списки можно подавать в ЦИК до 16 января.