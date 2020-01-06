Конфликт интересов: юридический советник Кнессета отказался от дальнейшего участия в обсуждении дел Нетаниягу

Юридический советник Кнессета Эяль Инон отказался от дальнейшего участия в обсуждении вопросов, связанных с просьбой Биньямина Нетаниягу об иммунитете. Как сообщает телеканал "Кешет", Инон принял это решение после того, как была опубликована информация, согласно которой его жена входила в состав группы прокуроров, готовивших обвинительное заключение по делам Нетаниягу.

Инон заявил, что не считает предосудительным свое участие в обсуждении возможности создания организационной комиссии Кнессета, так как речь шла о принципиальном вопросе, а не о сути обвинений, предъявленных премьер-министру.

Скандал возник после того, как глава фракции "Ликуд" Мики Зоар обратился к Эялю Инону с требованием прекратить участие в рассмотрении дел, касающихся премьер-министра Биньямина Нетаниягу, в связи с конфликтом интересов. Вскоре после этого информация была опубликована в социальных сетях и каналом "Кешет".

Согласно документу, подписанному в 2017 году Амит Мрар, занимающей должность одного из заместителей юридического советника правительства, ее муж, Эяль Инон, не будет заниматься вопросами, которые связаны с делами, в рассмотрении которых она принимает участие. "Мой супруг является юридическим советником Кнессета. Согласно декларации о предотвращении конфликта интересов, который подписан адвокатом Иноном, он не будет иметь отношения к делам, которыми я занимаюсь", – говорится в документе.

Источники в "Ликуде" заявляют, что Эяль Инон должен отозвать свое заключение, согласно которому в переходный период может быть создана организационная комиссия Кнессета для обсуждения просьбы Биньямина Нетаниягу о предоставлении ему депутатского иммунитета.

Из пресс-службы Кнессета передали: "Ни одна структура парламента не публиковала никакого решения или комментария. Все публикуемое – на совести публикующих".