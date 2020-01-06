Жертвами зимних наводнений в Израиле стали шесть человек

Утром в понедельник, 6 января, в районе поселка Гиват Нили, недалеко от шоссе номер 6, был обнаружен автомобиль, унесенный потоком воды, в котором находился мертвый мужчина. Личность погибшего установлена: это 47-летний Али Аграбия из Арары. Таким образом, число жертв наводнений в Израиле, происшедших в декабре-январе, возросло до шести.

Потоп в Тель-Авиве и других городах Израиля. Фоторепортаж

4 января трагедия произошла в Тель-Авиве. 25-летние Дин Яаков Шошани и Став Арари на лифте спустились на затопленную парковку своего дома по улице Надав. Им не удалось покинуть затопленный лифт. 5 января состоялись их похороны.

Вечером 5 января стало известно об еще одной жертве зимних наводнений в Израиле. На улице Гай в Биньямине легковой автомобиль полностью ушел под воду, его водитель не смог выбраться. Погиб 72-летний житель города Эран Арнштадт.

26 декабря во время наводнений на севере Израиля погибли два человека: 16-летний Умари Абу Джанаба, которого смыло потоком воды с квадроцикла в русле ручья Яфам, и 27-летний Маджд Сауаид, унесенный потоком воды в долине Саламе в Галилее.

Наиболее тяжелыми последствия наводнений были 4 января, когда в результате сильных дождей были затоплены многие районы в Тель-Авиве, Яффо, Бат-Яме, Холоне, Ришон ле-Ционе, Рамат-Гане, Бней-Браке и других израильских городах. По данным метеорологической службы, за одни сутки в Тель-Авиве выпало около 90 мм осадков, что соответствует средней двухмесячной норме. В течение дня шел сильный град, дожди сопровождались грозами. В этот день погибли Дин Яаков Шошани и Став Арари, спустившиеся на лифте на затопленную автостоянку своего дома. Десятки людей пострадали в результате аварий и от гипотермии. Было повреждено множество автомобилей, причинен ущерб дорогам и зданиям.

Оценка ущерба только начинается. Но граждане уже сейчас требуют от муниципальных властей ответов на вопросы: почему ливневая канализация не модернизирована и не справляется с потоками воды, почему городские власти не обеспечивают своевременную уборку мусора, который во время дождей забивает стоки, почему спасательные службы не всегда готовы к оперативной работе в экстренных ситуациях, почему качество дорог в городах таково, что они не выдерживают зимних дождей.

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи 5 января в интервью 13-му каналу израильского телевидения сказал, что все городские структуры и городская инфраструктура работали "как положено". "Я человек, который не бежит от ответственности и умеет публично признать свои ошибки. Но я думаю, что ливневая канализация в городе и другие инфраструктуры Тель-Авива и Яффо вчера работали, как надо. Нет города, который бы справился с тем, что вчера произошло у нас", – сказал Хульдаи. Мэр говорил о том, что городские инфраструктуры постоянно модернизируются, однако количество осадков, выпавших в городе всего за два часа, оказалось катастрофическим. Потребовалось время, чтобы вода "ушла". "Как глава города Тель-Авив-Яффо я не намерен подавать в отставку из-за произошедшей вчера трагедии. Однако, если будут найдены доказательства того, что в этом есть и моя вина, я подумаю об отставке", – заявил Хульдаи.





