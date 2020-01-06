Пресс-служба Кнессета: "Нет конфликта интересов, Эяль Инон в обсуждении иммунитета участия не примет"

Пресс-служба Кнессета опубликовала ответ на публикации, согласно которым юридический советник парламента Эяль Инон прекращает заниматься вопросами, касающимися премьер-министра Биньямина Нетаниягу, так как является мужем одной из прокуроров, готовивших обвинение против главы правительства.

"Юридический советник Кнессета категорически отвергает обвинения в том, что публиковал заключения в вопросах, по поводу которых имеет место конфликт интересов. Довод о конфликте интересов возник лишь после вчерашнего заключения, выводы которого, судя по всему, пришлись не по душе одной из сторон. Речь идет о циничном шаге, цель которого одна: запугать юридического советника Кнессета. На протяжении всех лет, когда юридический советник Кнессета и его жена занимают параллельные должности, он скрупулёзно выполняет все параграфы декларации о предотвращении конфликта интересов. Нет никакой проблемы в участии Эяля Инона в дискуссиях по процедуре создания организационной комиссии и в публикации заключения по этому вопросу. В самой дискуссии об иммунитете и о мотивах юридического советника правительства при принятии решения о предъявлении обвинений Эяль Инон участия принимать не будет", – говорится в комментарии пресс-службы Кнессета.

Скандал возник после того, как глава фракции "Ликуд" Мики Зоар обратился к Эялю Инону с требованием прекратить участие в рассмотрении дел, касающихся премьер-министра Биньямина Нетаниягу, в связи с конфликтом интересов. Вскоре после этого информация была опубликована в социальных сетях и каналом "Кешет".

Согласно документу, подписанному в 2017 году Амит Мрар, занимающей должность одного из заместителей юридического советника правительства, ее муж, Эяль Инон, не будет заниматься вопросами, которые связаны с делами, в рассмотрении которых она принимает участие. "Мой супруг является юридическим советником Кнессета. Согласно декларации о предотвращении конфликта интересов, который подписан адвокатом Иноном, он не будет иметь отношения к делам, которыми я занимаюсь", – говорится в документе.

Источники в "Ликуде" заявляют, что Эяль Инон должен отозвать свое заключение, согласно которому в переходный период может быть создана организационная комиссия Кнессета для обсуждения просьбы Биньямина Нетаниягу о предоставлении ему депутатского иммунитета.





