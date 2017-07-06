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В Израиле

Около Иерусалима закрыты мастерские, в которых производили оружие

время публикации: 08:07 | последнее обновление: 08:07 блог версия для печати

В ночь на четверг, 6 июля, в арабской деревне Ар-Рам (северо-восточная окраина Иерусалима) силами общей службы безопасности (ШАБАК), полиции, погранслужбы и армии была проведена операция, в ходе которой были закрыты две металлоремонтные мастерские, в которых, по сведениям спецслужб, производили оружие.

Конфисковано оборудование, в том числе токарные станки.

Кроме того, была закрыта такая мастерская в деревне Доха (в Иудее). Конфискован токарный станок, на котором производили оружие.

О столкновениях с местными жителями во время проведения этих операций пресс-служба ЦАХАЛа не сообщает.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 июля 2017 г.
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 6 июля







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