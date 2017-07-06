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Опрос: Перец и Габай принесут "Аводе" одинаковое количество мандатов

время публикации: 08:46 | последнее обновление: 08:46 блог версия для печати фото
Амир Перец

Если бы выборы в Кнессет 21-го созыва состоялись сегодня, что Амир Перец и Ави Габай в качестве председателей партии "Авода" принесли бы ей одинаковое количество мандатов. Так следует из опроса, проведенного в среду, 5 июня, по заказу сайта Walla. Как уточняет издание, оба кандидата получили бы по 18 мандатов.

Между тем этот результат хуже, чем на последних выборах показала партия "Сионистский лагерь", получившая 24 мандата. Однако это больше, чем мог бы принести "Аводе" ее отстраненный председатель Ицхак Герцог.

В опросе Walla приняли участие 722 респондента: 572 из них – евреи, 150- арабы.

Второй канал ИТВ также провел опрос, в котором участвовали 500 респондентов из разных секторов израильского общества. Он показал, что в случае выборов в Кнессет разрыв между результатами Переца и Габая составит всего один мандат.

Согласно опросу, если Ави Габай будет главой "Аводы", партия получит 14 мандатов. Если партию возглавит Амир Перец, то она наберет 15 мандатов.

По результатам первого тура праймериз в "Аводе" победителем стал Амир Перец, который получил 32,7% голосов, Ави Габай набрал 27%, а Ицхак Герцог – 17%. Однако, поскольку ни один из кандидатов не набрать больше 40% голосов, 10 июля пройдет второй тур, во время которого Перец и Габай продолжат борьбу за кресло председателя партии.

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