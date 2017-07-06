Праймериз в "Аводе": Шели Яхимович публично выразила поддержку Ави Габаю

Депутат Кнессета Шели Яхимович ("Авода") в четверг, 6 июля, публично заявила о том, что она поддерживает Ави Габая в качестве кандидата на пост председателя партии "Авода".

"В понедельник я опущу в избирательную урну бюллетень с его именем с осознанием того, что я отдаю свой голос и свою поддержку порядочному, образованному и смелому человеку, который принесет пользу моей партии и государству", - написала Яхимович.

В среду, 5 июля, кандидат на пост главы партии "Авода" встретился с действующим лидером партии Ицхаком Герцогом, а также с главой партии "А-Тнуа" Ципи Ливни. Подробности этих встреч не разглашаются, однако очевидно, что Габай просил лидеров "Сионистского лагеря" оказать ему поддержку во втором круге голосования. Ранее о поддержке Габая публично объявили депутаты Йоси Йона и Михаль Биран, а также бывший глава правительства Эхуд Барак.