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Ави Габай: "Герцог должен остаться председателем оппозиции"

время публикации: 09:37 | последнее обновление: 09:37 блог версия для печати фото
Ави Габай

Кандидат на пост председателя партии "Авода" Ави Габай заявил, что проигравший в первом туре праймериз действующий председатель Ицах Герцог должен сохранить за собой пост председателя оппозиции.

Следует отметить, что, в отличие от своего конкурента Амира Переца, сам Габай на текущий момент не является депутатом Кнессета, поэтому в случае победы не сможет возглавить парламентскую фракцию.

Герцог до сих пор не объявил, кого из кандидатов он намерен поддержать во втором круге выборов. Накануне оба кандидата побывали у него дома, однако никаких официальных заявлений после этих встреч сделано не было.

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