Полиция допросила министра труда и социального обеспечения Хаима Каца

В четверг, 6 июля, следователи отдела по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433) допросили министра труда и соцобеспечения Хаима Каца.

Согласно сообщению пресс-службы правоохранительных органов, министр был вызван на допрос в следственный отдел в Лоде по делу 630 о коррупции в концерне "Таасия аверит".

Хаим Кац подозревается в даче взяток в обмен на вступление в "Ликуд". Как сообщалось ранее, следователи намерены задать министру вопросы, касающиеся проведения тендеров среди подрядчиков и зависимости их результатов от того, поддерживают ли участники тендеров партию "Ликуд".

Это был второй допрос Хаима Каца по этому делу.