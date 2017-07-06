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Полиция допросила министра труда и социального обеспечения Хаима Каца

время публикации: 15:19 | последнее обновление: 15:19 блог версия для печати фото
Полиция допросила министра труда и социального обеспечения Хаима Каца

В четверг, 6 июля, следователи отдела по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433) допросили министра труда и соцобеспечения Хаима Каца.

Согласно сообщению пресс-службы правоохранительных органов, министр был вызван на допрос в следственный отдел в Лоде по делу 630 о коррупции в концерне "Таасия аверит".

Хаим Кац подозревается в даче взяток в обмен на вступление в "Ликуд". Как сообщалось ранее, следователи намерены задать министру вопросы, касающиеся проведения тендеров среди подрядчиков и зависимости их результатов от того, поддерживают ли участники тендеров партию "Ликуд".

Это был второй допрос Хаима Каца по этому делу.

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