Начгенштаба ЦАХАЛа приказал остановить все учения

В связи с серией инцидентов, связанных с неосторожным обращением с оружием, начальник генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот распорядился остановить все проходящие в текущее время учения.

Утром в четверг, 6 июля, в генштабе созвано специальное совещание, на котором будут обсуждаться произошедшие на учениях инциденты.

Всем командирам подразделений приказано провести беседы с подчиненными с целью освежить инструкции обращения с оружием.

Напомним, что в ночь на 5 июля в результате случайного выстрела погиб 22-летний лейтенант бригады "Голани" Давид Голубенчич. Офицер проводил проверку готовности своих солдат к теракту. Предполагается, что после завершения учений один из солдат не разрядил автомат и в ходе проверки оружия выстрелил с близкого расстояния в сторону офицера. На место происшествия прибыл вертолет, которым предполагалось доставить раненого в иерусалимскую больницу, однако медики были вынуждены констатировать его смерть.

Неделей ранее солдат ЦАХАЛа, находившийся дома, по ошибке застрелил из табельного оружия своего друга.