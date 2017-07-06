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В Израиле

Задержан палестинский араб, подозреваемый в изнасиловании душевнобольной женщины

время публикации: 09:18 | последнее обновление: 09:46 блог версия для печати фото
Задержан палестинец, подозреваемый в изнасиловании душевнобольной девушки

Полиция задержала на КПП "Каландия" палестинского араба, подозреваемого в изнасиловании 30-летней женщины, страдающей психическим заболеванием. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что преступление было совершено, когда женщина направлялась на работу. По дороге ей встретился мужчина, который попросил, чтобы женщина сопроводила его к месту его работы. Там он завел ее в туалетную кабинку, где совершил изнасилование.

После этого потерпевшая пришла на работу. Коллеги заметили, что с женщиной что-то произошло, и помогли ей подать заявление в полицию. В ходе расследования у женщины взяли показания социальные работники, она также прошла медицинскую проверку.

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