Задержан палестинский араб, подозреваемый в изнасиловании душевнобольной женщины

Полиция задержала на КПП "Каландия" палестинского араба, подозреваемого в изнасиловании 30-летней женщины, страдающей психическим заболеванием. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что преступление было совершено, когда женщина направлялась на работу. По дороге ей встретился мужчина, который попросил, чтобы женщина сопроводила его к месту его работы. Там он завел ее в туалетную кабинку, где совершил изнасилование.

После этого потерпевшая пришла на работу. Коллеги заметили, что с женщиной что-то произошло, и помогли ей подать заявление в полицию. В ходе расследования у женщины взяли показания социальные работники, она также прошла медицинскую проверку.