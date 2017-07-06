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В Яффо прогремел взрыв: сообщается об одном раненом

время публикации: 18:38 | последнее обновление: 19:00 блог версия для печати фото
В Яффо прогремел взрыв: сообщает об одном раненом

Около 18:30 на улице Аза в Яффо прогремел взрыв. Пресс-служба правоохранительных органов передала, что, по словам местных жителей, позвонивших в "мокед 100", в результате взрыва ранен один человек.

К месту происшествия были отправлены крупные силы полиции и "скорые".

По информации онлайн-СМИ, в результате взрыва ранен 23-летний мужчина. Сайт "Маарив" пишет, что, по всей видимости, на улице Аза в сторону жилого дома была брошена граната.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, сообщили, что неизвестные заминировали мотоцикл, принадлежащий жителю Яффо. Согласно данным предварительного расследования, речь идет о криминальном происшествии.

Информация уточняется.

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