Минпрос Израиля предупреждает родителей об опасностях игры самоубийц "Синий кит"

Министерство просвещения опубликовало официальные рекомендации для родителей по выявлению детей, принимающих участие в предположительно существующей в социальных сетях игре "Синий кит", участников которой доводят до самоубийства.

Рекомендации были опубликованы после того, как в последние недели в родительских группах в приложении WhatsApp и в социальных сетях появилась неподтвержденная информация о возникновении данного явления в Израиле.

В рамках "игры", возникшей в постсоветском пространстве, подросток должен в течение 50 дней выполнять различные задания, после чего покончить жизнь самоубийством. На участников игры оказывается сильное психологическое давление.

Для выявления подростков, которые могут участвовать в игре самоубийц, министерство рекомендует родителям обращать внимание на следующие опасные признаки:

- Существенные изменения в поведении

- Замкнутость и отчужденность

- Отказ разговаривать

- Чересчур ранний подъем по утрам

- Ночные прогулки

- Чрезмерный просмотр фильмов ужасов

- Нанесение себе травм, включая вырезание на руках знаков F57, F58 или 420

- Вырезание изображения кита на руке или слова "Да" на ноге

- Использование фразы "I am a whale" в социальных сетях.





В министерстве подчеркивают, что в игре могут принимать участие нормативные подростки, не находившиеся в группе риска.

Родителям, обнаружившим, что их ребенок принимает участие в "Синем ките", специалисты министерства рекомендуют воздержаться от проявления гнева, морализаторства и наказаний, и обращаться к помощи специалистов, включая психологического консультанта в школе, психологическую службу в муниципалитете, организацию "Эран" (экстренная психологическая помощь) и т.д,

Также рекомендуется побеседовать с ребенком, чтобы выяснить все факты по поводу длительности его участия и степени вовлеченности в "игру", внимательно выслушать ребенка, четко дать понять ему, что родители на его стороне и помогут ему справиться с проблемой, рассказать о явлении и о том, что полиция Израиля занимается расследованием по поводу данной "игры", и что ребенок может не бояться последствий прекращения участия в ней.