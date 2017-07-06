Минпрос Израиля предупреждает родителей об опасностях игры самоубийц "Синий кит"

Министерство просвещения опубликовало официальные рекомендации для родителей по выявлению детей, принимающих участие в предположительно существующей в социальных сетях игре "Синий кит", участников которой доводят до самоубийства.
Рекомендации были опубликованы после того, как в последние недели в родительских группах в приложении WhatsApp и в социальных сетях появилась неподтвержденная информация о возникновении данного явления в Израиле.
В рамках "игры", возникшей в постсоветском пространстве, подросток должен в течение 50 дней выполнять различные задания, после чего покончить жизнь самоубийством. На участников игры оказывается сильное психологическое давление.
Для выявления подростков, которые могут участвовать в игре самоубийц, министерство рекомендует родителям обращать внимание на следующие опасные признаки:
- Существенные изменения в поведении
- Замкнутость и отчужденность
- Отказ разговаривать
- Чересчур ранний подъем по утрам
- Ночные прогулки
- Чрезмерный просмотр фильмов ужасов
- Нанесение себе травм, включая вырезание на руках знаков F57, F58 или 420
- Вырезание изображения кита на руке или слова "Да" на ноге
- Использование фразы "I am a whale" в социальных сетях.
В министерстве подчеркивают, что в игре могут принимать участие нормативные подростки, не находившиеся в группе риска.
Родителям, обнаружившим, что их ребенок принимает участие в "Синем ките", специалисты министерства рекомендуют воздержаться от проявления гнева, морализаторства и наказаний, и обращаться к помощи специалистов, включая психологического консультанта в школе, психологическую службу в муниципалитете, организацию "Эран" (экстренная психологическая помощь) и т.д,
Также рекомендуется побеседовать с ребенком, чтобы выяснить все факты по поводу длительности его участия и степени вовлеченности в "игру", внимательно выслушать ребенка, четко дать понять ему, что родители на его стороне и помогут ему справиться с проблемой, рассказать о явлении и о том, что полиция Израиля занимается расследованием по поводу данной "игры", и что ребенок может не бояться последствий прекращения участия в ней.