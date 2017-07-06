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Минпрос Израиля предупреждает родителей об опасностях игры самоубийц "Синий кит"

время публикации: 07:08 | последнее обновление: 07:08 блог версия для печати фото
Минпрос Израиля предупреждает родителей об опасностях игры самоубийц "Синий кит"
Минпрос Израиля предупреждает родителей об опасностях игры самоубийц "Синий кит"
Минпрос Израиля предупреждает родителей об опасностях игры самоубийц "Синий кит"

Министерство просвещения опубликовало официальные рекомендации для родителей по выявлению детей, принимающих участие в предположительно существующей в социальных сетях игре "Синий кит", участников которой доводят до самоубийства.

Рекомендации были опубликованы после того, как в последние недели в родительских группах в приложении WhatsApp и в социальных сетях появилась неподтвержденная информация о возникновении данного явления в Израиле.

В рамках "игры", возникшей в постсоветском пространстве, подросток должен в течение 50 дней выполнять различные задания, после чего покончить жизнь самоубийством. На участников игры оказывается сильное психологическое давление.

Для выявления подростков, которые могут участвовать в игре самоубийц, министерство рекомендует родителям обращать внимание на следующие опасные признаки:
- Существенные изменения в поведении
- Замкнутость и отчужденность
- Отказ разговаривать
- Чересчур ранний подъем по утрам
- Ночные прогулки
- Чрезмерный просмотр фильмов ужасов
- Нанесение себе травм, включая вырезание на руках знаков F57, F58 или 420
- Вырезание изображения кита на руке или слова "Да" на ноге
- Использование фразы "I am a whale" в социальных сетях.

В министерстве подчеркивают, что в игре могут принимать участие нормативные подростки, не находившиеся в группе риска.

Родителям, обнаружившим, что их ребенок принимает участие в "Синем ките", специалисты министерства рекомендуют воздержаться от проявления гнева, морализаторства и наказаний, и обращаться к помощи специалистов, включая психологического консультанта в школе, психологическую службу в муниципалитете, организацию "Эран" (экстренная психологическая помощь) и т.д,

Также рекомендуется побеседовать с ребенком, чтобы выяснить все факты по поводу длительности его участия и степени вовлеченности в "игру", внимательно выслушать ребенка, четко дать понять ему, что родители на его стороне и помогут ему справиться с проблемой, рассказать о явлении и о том, что полиция Израиля занимается расследованием по поводу данной "игры", и что ребенок может не бояться последствий прекращения участия в ней.

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