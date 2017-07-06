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Полиция изъяла военное снаряжение, украденное с учебного полигона

время публикации: 15:45 | последнее обновление: 16:01 блог версия для печати фото
Полиция изъяла военное снаряжение, украденное с учебного полигона
Полиция изъяла военное снаряжение, украденное с учебного полигона

Полиция изъяла в среду, 5 июля, многочисленное военное снаряжение, которое было похищено с учебного полигона возле военной базы на юге страны. Также были арестованы два молодых человека, жители бедуинского поселка Бир Хададж в Северном Негеве, по подозрению в причастности к серии краж, передает пресс-служба полиции.

Отмечается, что месяц назад было подано заявление о краже из военной машины в то время, когда она находилась на учебном полигоне возле базы. В украденной сумке лежало военное снаряжение, а также кошелек с кредитными карточками, наличными деньгами и документами.

Полиция заподозрила, что преступление совершил житель Бир Хададжа, и во время обыска обнаружила в его доме военное снаряжение. Однако молодой человек утверждал, что нашел его в мусоре. В среду, 5 июля, он был доставлен в суд в Беэр-Шеве, который продлил его арест на три дня. Позже был арестован второй подозреваемый.

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