Полиция изъяла военное снаряжение, украденное с учебного полигона

Полиция изъяла в среду, 5 июля, многочисленное военное снаряжение, которое было похищено с учебного полигона возле военной базы на юге страны. Также были арестованы два молодых человека, жители бедуинского поселка Бир Хададж в Северном Негеве, по подозрению в причастности к серии краж, передает пресс-служба полиции.

Отмечается, что месяц назад было подано заявление о краже из военной машины в то время, когда она находилась на учебном полигоне возле базы. В украденной сумке лежало военное снаряжение, а также кошелек с кредитными карточками, наличными деньгами и документами.

Полиция заподозрила, что преступление совершил житель Бир Хададжа, и во время обыска обнаружила в его доме военное снаряжение. Однако молодой человек утверждал, что нашел его в мусоре. В среду, 5 июля, он был доставлен в суд в Беэр-Шеве, который продлил его арест на три дня. Позже был арестован второй подозреваемый.