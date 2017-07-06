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В Израиле

В выходные на побережье Израиля могут быть выброшены тысячи мертвых медуз

время публикации: 17:25 | последнее обновление: 18:01 блог версия для печати фото
В выходные на побережье Израиля могут быть выброшены тысячи мертвых медуз

Специалисты Национального института океанографических и лимнологических исследований в Хайфе предупреждают, что в ближайшие выходные на побережье Израиля могут быть выброшены тысячи мертвых медуз. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Специалисты отмечают, что высокая концентрация стрекательных клеток медуз сохраняется вдоль всего побережья Израиля, а это значит, что жжение при контакте с водой ощущается на всех пляжах. Вместе с тем, сильное волнение в море, которое продолжается уже несколько дней, приводит к гибели медуз.

Специалисты Хайфского института полагают, что в ближайшие выходные большое количество медуз может быть выброшено на берег.

Информацию о концентрации медуз в прибрежных водах от Хайфы до Ашкелона публикует сайт meduzot.co.il .

Меры предосторожности

Самыми распространенными в восточном Средиземноморье и в Эйлатском заливе являются довольно опасные медузы ропилемы и корнероты. Соприкосновение с щупальцами этих медуз вызывает ожог, у некоторых людей поражение стрекательными клетками медуз может привести и к аллергической реакции.

Если жалящие клетки попадут в глаза, человек может лишиться зрения. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности: не тереть глаза, если только что касались руками медузы (необходимо заранее предупреждать об этом детей), желательно не нырять без маски или специальных очков с открытыми глазами в местах скопления медуз.

Наиболее разумным поведением, если вы уже оказались на пляже во время "нашествия медуз", будет наблюдение за ними издалека. Не стоит преследовать медуз и вылавливать их из воды. Хорошо при купании использовать специальные закрытые костюмы.

При купании в период "нашествия медуз" кожа ощущает постоянное жжение от стрекательных клеток, находящихся в воде. Это неопасно, хотя на теле могут появляться покраснения, как от ожога крапивой. Зачастую в районах публичных пляжей, где люди вытаскивают медуз из воды, жжение сильнее, так как медузы особенно активны в моменты опасности.

Если медуза уже вытащена на берег, то трогать ее "шапку" безопасно, но к щупальцам лучше не прикасаться.

В случае ожога рекомендуется использовать обычный уксус, яблочный уксус или натуральный лимонный сок, нейтрализующие яд. Эти средства обычно есть у спасателей на пляже, но, чтобы приготовиться заранее, постарайтесь иметь в аптечке влажные салфетки с уксусом, они продаются в аптеках.

Не следует промывать ожог ядом медузы пресной водой – это приводит к тому, что ядовитые клетки лопаются, и яд попадает на другие участки тела. Не стоит также посыпать поврежденную кожу песком.

Уже дома на чистую кожу можно нанести успокоительный препарат, например гель для успокоения кожи Life Professional, "Фенистил гель" – антигистаминное средство для успокоения зуда в месте ожога, крем Trolamine и др. Рана от ожога должна подсохнуть и затянуться в течение 2 дней. Если в нее попала инфекция и не помогли никакие средства для успокоения кожи, проконсультируйтесь с врачом.



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