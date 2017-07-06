Минтранс сократит количество остановок на междугородних автобусных маршрутах

Министерство транспорта намерено уменьшить количество остановок на длинных междугородних автобусных маршрутах с целью сокращения времени проезда.

Как сообщает The Marker, на текущий момент национальное управление общественного транспорта проводит работу по изучению маршрутов с целью определения "лишних" остановок.

После внесения изменений жители малых населенных пунктов будут вынуждены доезжать на местном/региональном маршруте до ближайшей крупной автобусной остановки и там пересаживаться на междугородний маршрут.