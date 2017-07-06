Завершился визит премьер-министра Индии Нарендра Моди в Израиль

В четверг, 6 июля, завершился двухдневный визит премьер-министра Индии Нарендра Моди в Израиль.

В международном аэропорту имени Бен-Гуриона состоялась торжественная церемония проводов членов делегации Индии, в которой принял участие глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу.

- Первый в истории визит премьера Индии в Израиль. Фоторепортаж

В последний день визита Нетаниягу и Моди вылетели на вертолете из Иерусалима в Хайфу. Они посетили британское военное кладбище, на котором похоронены индийские солдаты, погибшие в ходе боевых действий в 1917-1918 годах. Главы правительств возложили венки к памятнику индийским солдатам, приняли участие в церемонии установления памятной плиты и оставили записи в гостевой книге кладбища.

По завершении церемонии Нетаниягу и Моди отправились к берегу моря в Хадеру. Они выбрали пляж "Ольга", где, сняв обувь, прогулялись вдоль берега и вошли в воду, продолжая обсуждать отношения между двумя странами.

Им был представлен автомобиль для опреснения и очистки воды. Эта машина способна ежедневно обеспечивать питьевую воду для 22 тысяч человек.

Главам правительств была предложена на пробу опресненная и очищенная морская вода. Израиль планирует поставлять такие мобильные опреснительные установки в Индию.

Ранее Нарендра Моди провел переговоры с Реувеном Ривлином, Биньямином Нетаниягу и Ицхаком Герцогом, посетил музей "Яд ва-Шем", Музей Израиля, встретился с мальчиком, родители которого погибли в теракте в Мумбаи, а также побывал на ферме "Дан Данцигер" в Мишмар а-Шива.

Визит Моди приурочен к 25-летию установлению дипломатических отношений между странами, в этой поездке его сопровождает делегация бизнесменов. В ходе визита подписан ряд важных соглашений об экономическом и военно-техническом сотрудничестве.