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В Израиле

28 причин для отказа в разрешении на въезд в Израиль: новые инструкции МВД

время публикации: 12:55 | последнее обновление: 12:59 блог версия для печати фото
28 причин для отказа в разрешении на въезд в Израиль: новые инструкции МВД

На минувшей неделе израильское управление регистрации населения и миграции опубликовало новые инструкции по работе с лицами, прибывшими на международные пограничные переходы государства Израиль.

Среди прочего, в инструкциях приведены 28 причин, по которым человеку может быть отказано в разрешении на въезд в Израиль (некоторые причины повторяются):

- Наличие информации в сфере безопасности или охраны порядка

- Отсутствие приглашения, согласно инструкциям о странах с визовым режимом или другим соответствующим инструкциям

- Приезд с целью навестить лицо, не являющееся гражданином или постоянным жителем Израиля

- Ложь на пограничном переходе

- Подозрение, что цель приезда – постоянное проживание в Израиле

- Непонятная цель приезда

- Отказ от сотрудничества с работниками пограничной охраны

- Неправильная виза

- Наличие в Израиле родственников первой степени, являющихся иностранными рабочими

- Отсутствие визы

- Отсутствие приглашения

- Отсутствие разрешения на въезд (для прибывающих на КПП "Алленби")

- Цель приезда – нелегальное трудоустройство

- Нарушение общественного порядка

- Подозрение на переезд с целью постоянного проживания

- Подозрение, что приехавший станет обузой для государства

- Подозрение на миссионерскую деятельность

- Несоответствие минимальным требованиям

- Приехавшему ранее было отказано во въезде

- Непонятная цель приезда

- Приехавший провел в Израиле максимально разрешенный срок в качестве иностранного рабочего

- Приехавший ранее работал в Израиле, а теперь приехал как турист

- Превышение максимально разрешенного срока пребывания в Израиле

- Незаконное пребывание в Израиле в прошлом

- Деятельность в рамках движения BDS (призывы к бойкоту Израиля, выводу инвестиций и введению санкций)

В инструкции подчеркивается, что данный список не является окончательным, и что въезжающему может быть отказано во въезде и по другим причинам.

В случае отказа в разрешении на въезд приехавшему будет сообщена причина отказа (уголовная, иммиграционная или в сфере безопасности), после чего он будет возвращен в место, из которого прибыл или в любое другое место, в которое он может получить разрешение на въезд.

Отметим, что, согласно последним опубликованным МВД данным, в 2016 году на границе было отказано во въезде 16.534 приехавшим, подавляющее большинство которых являлись гражданами Грузии и Украины.

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