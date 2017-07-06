28 причин для отказа в разрешении на въезд в Израиль: новые инструкции МВД

На минувшей неделе израильское управление регистрации населения и миграции опубликовало новые инструкции по работе с лицами, прибывшими на международные пограничные переходы государства Израиль.

Среди прочего, в инструкциях приведены 28 причин, по которым человеку может быть отказано в разрешении на въезд в Израиль (некоторые причины повторяются):





- Наличие информации в сфере безопасности или охраны порядка



- Отсутствие приглашения, согласно инструкциям о странах с визовым режимом или другим соответствующим инструкциям



- Приезд с целью навестить лицо, не являющееся гражданином или постоянным жителем Израиля



- Ложь на пограничном переходе



- Подозрение, что цель приезда – постоянное проживание в Израиле



- Непонятная цель приезда



- Отказ от сотрудничества с работниками пограничной охраны



- Неправильная виза



- Наличие в Израиле родственников первой степени, являющихся иностранными рабочими



- Отсутствие визы



- Отсутствие приглашения



- Отсутствие разрешения на въезд (для прибывающих на КПП "Алленби")



- Цель приезда – нелегальное трудоустройство



- Нарушение общественного порядка



- Подозрение на переезд с целью постоянного проживания



- Подозрение, что приехавший станет обузой для государства



- Подозрение на миссионерскую деятельность



- Несоответствие минимальным требованиям



- Приехавшему ранее было отказано во въезде



- Непонятная цель приезда



- Приехавший провел в Израиле максимально разрешенный срок в качестве иностранного рабочего



- Приехавший ранее работал в Израиле, а теперь приехал как турист



- Превышение максимально разрешенного срока пребывания в Израиле



- Незаконное пребывание в Израиле в прошлом



- Деятельность в рамках движения BDS (призывы к бойкоту Израиля, выводу инвестиций и введению санкций)



В инструкции подчеркивается, что данный список не является окончательным, и что въезжающему может быть отказано во въезде и по другим причинам.

В случае отказа в разрешении на въезд приехавшему будет сообщена причина отказа (уголовная, иммиграционная или в сфере безопасности), после чего он будет возвращен в место, из которого прибыл или в любое другое место, в которое он может получить разрешение на въезд.

Отметим, что, согласно последним опубликованным МВД данным, в 2016 году на границе было отказано во въезде 16.534 приехавшим, подавляющее большинство которых являлись гражданами Грузии и Украины.