28 причин для отказа в разрешении на въезд в Израиль: новые инструкции МВД

На минувшей неделе израильское управление регистрации населения и миграции опубликовало новые инструкции по работе с лицами, прибывшими на международные пограничные переходы государства Израиль.
Среди прочего, в инструкциях приведены 28 причин, по которым человеку может быть отказано в разрешении на въезд в Израиль (некоторые причины повторяются):
- Наличие информации в сфере безопасности или охраны порядка
- Отсутствие приглашения, согласно инструкциям о странах с визовым режимом или другим соответствующим инструкциям
- Приезд с целью навестить лицо, не являющееся гражданином или постоянным жителем Израиля
- Ложь на пограничном переходе
- Подозрение, что цель приезда – постоянное проживание в Израиле
- Непонятная цель приезда
- Отказ от сотрудничества с работниками пограничной охраны
- Неправильная виза
- Наличие в Израиле родственников первой степени, являющихся иностранными рабочими
- Отсутствие визы
- Отсутствие приглашения
- Отсутствие разрешения на въезд (для прибывающих на КПП "Алленби")
- Цель приезда – нелегальное трудоустройство
- Нарушение общественного порядка
- Подозрение на переезд с целью постоянного проживания
- Подозрение, что приехавший станет обузой для государства
- Подозрение на миссионерскую деятельность
- Несоответствие минимальным требованиям
- Приехавшему ранее было отказано во въезде
- Непонятная цель приезда
- Приехавший провел в Израиле максимально разрешенный срок в качестве иностранного рабочего
- Приехавший ранее работал в Израиле, а теперь приехал как турист
- Превышение максимально разрешенного срока пребывания в Израиле
- Незаконное пребывание в Израиле в прошлом
- Деятельность в рамках движения BDS (призывы к бойкоту Израиля, выводу инвестиций и введению санкций)
В инструкции подчеркивается, что данный список не является окончательным, и что въезжающему может быть отказано во въезде и по другим причинам.
В случае отказа в разрешении на въезд приехавшему будет сообщена причина отказа (уголовная, иммиграционная или в сфере безопасности), после чего он будет возвращен в место, из которого прибыл или в любое другое место, в которое он может получить разрешение на въезд.
Отметим, что, согласно последним опубликованным МВД данным, в 2016 году на границе было отказано во въезде 16.534 приехавшим, подавляющее большинство которых являлись гражданами Грузии и Украины.